GWM запустила в Тульской области завод коробок передач

Редактор Кирилл Милешкин посетил новое производство автокомпонентов в Tульской области

Завод производит преселективные роботы для передне- и полноприводных кроссоверов Haval. Теперь в одном периметре выпускают шесть моделей автомобилей, турбомоторы 1.5 и 2.0, а также 7-ступенчатые роботы.

Производство площадью 35 000 кв. м построили за восемь месяцев. На нем заняты 500 человек. Автоматизация в зависимости от цеха составляет от 86 до 92%.

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Мощность – 180 тысяч агрегатов в год. Это больше, чем двигателей, которых в Тульской области могут делать до 150 тысяч. Однако увеличение объемов уже заложено, и учитывая лидирующие позиции концерна на российском рынке, эту возможность скоро используют.

На заводе производится мехобработка корпусов, шестеренок и валов. Пока все детали (включая сцепление) приходят из Китая. В ближайшем будущем запустят цех литья под давлением, где станут изготавливать корпуса коробок передач и ГБЦ. В зависимости от операции проводится выборочный или сплошной контроль качества.

Собранные коробки проверяются все без исключений.

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