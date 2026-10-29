Российский бренд Jeland раскрыл детали интерьера новой модели C4

Jeland C4: современный цифровой салон и комфорт для российских дорог

Внутреннее пространство модели Jeland C4 продолжает футуристическую стилистику Cyber Mecha, в которой выполнен экстерьер автомобиля.

Jeland C4

Прямые линии и плавные изгибы формируют обтекаемую приборную панель, превращая интерьер Jeland C4 в полноценный кокпит. Впечатление усиливает вертикальный 13,2-дюймовый центральный дисплей – «пункт управления» мультимедиа и климатом. Его дополняет 8,88-дюймовая приборная панель, отображающая основные параметры поездки. Мультимедиа поддерживает беспроводную интеграцию Apple CarPlay и Android Auto, а аудиосистема с восемью динамиками обеспечивает качественное звучание для всех пассажиров.

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Кнопка запуска двигателя с откидной крышкой

Под центральным дисплеем расположена беспроводная зарядка на 50 Вт, которая менее чем за 40 минут полностью заряжает смартфон. Отделка включает практичную экокожу и износостойкий пластик, а колесная база в 2700 мм обеспечивает достаточный запас пространства для водителя и пассажиров.

За атмосферу в салоне отвечает двухзонный климат-контроль со сверхтонкой системой очистки воздуха PM0.3. Управлять функциями автомобиля можно голосом, а для зарядки гаджетов на первом ряду предусмотрены два порта USB (Type-A и Type-C).

Среди нестандартных стилистических решений Jeland C4 – многоцветная атмосферная подсветка, декоративные вставки под карбон и стилизованная кнопка запуска двигателя с красной откидной крышкой. Крышка защищает кнопку от случайного нажатия.

Спортивные передние сиденья Jeland C4 с подогревом и вентиляцией отсылают к миру виртуальных игр: их форма выполнена в стилистике геймерских компьютерных кресел, а электрорегулировки (в шести направлениях для водителя и в четырех для пассажира) повышают комфорт в дальних поездках.

Особое внимание уделено пассажирам второго ряда: для них предусмотрены удобные сиденья, подлокотник с подстаканниками, отдельные дефлекторы климат-контроля, потолочная подсветка и два дополнительных порта USB (Type-A и Type-C). Приток естественного света обеспечивает панорамная крыша, визуально расширяющая пространство.

Автомобиль подготовлен к российским холодным погодным условиям: полный зимний пакет включает обогрев рулевого колеса, сидений, лобового и заднего стекла, форсунок стеклоомывателя и наружных зеркал, а также дистанционный запуск двигателя.

Подробная информация о старте продаж, комплектациях и ценах Jeland C4 будет представлена позднее.

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