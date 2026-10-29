Как с категорией B можно законно управлять автопоездом тяжелее 3,5 тонн?

Как правильно считать массу автопоезда по СТС, чтобы не получить штраф?

Разобраться, хватает ли обычной категории B для поездок с прицепом, стоит до того, как автопоезд выедет со двора, – нюансы здесь прописаны в Федеральном законе «О безопасности дорожного движения», ПДД и постановлении Правительства о допуске к управлению транспортными средствами. Отправная точка для любого расчета – разрешенная максимальная масса (РММ), которая указана в СТС и ПТС. Ориентироваться на фактический вес загруженного прицепа или автомобиля при этом нельзя: закон смотрит именно на цифры из документов, рассказал 110km.Ru.

Согласно статье 25, пункту 1 Федерального закона № 196-ФЗ, категория В дает право управлять легковым автомобилем массой до 3500 кг, рассчитанным максимум на восемь пассажиров, не считая водителя. С прицепом все зависит от его РММ. Когда она не превышает 750 кг, никаких дополнительных допусков не требуется – даже если суммарная масса автопоезда выходит за 3500 кг. К примеру, тяжелый внедорожник или микроавтобус с собственной РММ 3400 кг буксирует легкий прицеп на 700 кг: вместе получается 4100 кг, и обычной категории B для такой связки законно достаточно.

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Другое дело – прицеп с РММ свыше 750 кг. Здесь категория B работает только при условии, что общая РММ автомобиля и прицепа не превышает 3500 кг. Скажем, при РММ машины 2200 кг допустим прицеп до 1300 кг: в сумме ровно 3500 кг, и менять права не нужно. Для более тяжелых прицепов потребуется категория BE – она разрешает буксировку прицепов с РММ свыше 750 кг без ограничения по суммарной массе автопоезда, хотя технические возможности тягача, разумеется, остаются в силе. Право на управление с тяжелым прицепом оформляют через обучение и сдачу экзамена.

Езда с прицепом, который выходит за рамки разрешенной категории, оборачивается ответственностью по статье 12.7 КоАП РФ: штраф от 5000 до 15 000 рублей, а транспортное средство могут задержать и поместить на штрафстоянку. Незнание требований или ошибочное предположение, что имеющейся категории достаточно, от ответственности не освобождает. Проверить соответствие категории и массы прицепа лучше заранее – по данным в СТС и руководству по эксплуатации автомобиля.

Помимо юридических аспектов, критически важны правила безопасной эксплуатации. Скорость автомобиля с прицепом ограничена: вне населенных пунктов – не более 70 км/ч вместо стандартных 90 км/ч, на автомагистралях – не более 90 км/ч вместо 110 км/ч. Из-за возросшей массы и инерции тормозной путь увеличивается, поэтому тормозить нужно заблаговременно и плавно. В населенных пунктах для машин с прицепом действует стандартное ограничение в 60 км/ч.

Груз в прицепе следует распределять равномерно, избегая перегрузки задней части. В противном случае возрастает риск «виляния» прицепа и потери контроля. Перед выездом обязательно проверяют сцепное устройство, страховочные цепи и работу световых приборов прицепа, а в дороге следят за давлением в шинах и общим поведением автопоезда.

Чтобы легально и безопасно ездить с прицепом, нужно опираться на РММ из документов, учитывать реальные технические ограничения автомобиля и иметь соответствующую категорию прав – для тяжелых прицепов это категория BE. Если планируется регулярная эксплуатация прицепа, полезно отработать навыки управления автопоездом на закрытой площадке: это заметно повышает уверенность и безопасность в реальных дорожных условиях.

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