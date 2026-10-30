Как в 2026 году отличить оригинальную запчасть от контрафакта

Константин Ершов: Доля контрафакта на рынке запчастей выросла до 32%

По каким признакам быстро распознать подделку, можно ли доверять низкой цене, где безопаснее покупать запчасти и как снизить риски? Эти вопросы волнуют сегодня едва ли не каждого автомобилиста.

Поводов для беспокойства действительно хватает: по открытым данным, доля контрафакта за 2025 год выросла с 23% до 32%, а в сегменте тормозных систем объем нелегальной продукции подскочил сразу на 40%.

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По оценкам экспертов, каждый третий автомобиль в России сегодня эксплуатируется с фальсифицированными деталями. Как не стать одним из этих статистических случаев, рассказывает специалист.

Мнение эксперта

Константин Ершов, технический специалист Rossko, дистрибьютора автозапчастей в России:

– К сожалению, даже крупные маркетплейсы и агрегаторы не всегда могут гарантировать 100%-ную фильтрацию поставщиков. Чтобы защитить себя, мы рекомендуем использовать следующий алгоритм действий.

Проверяйте маркировку. С 1 марта 2026 года обязательной цифровой маркировке подлежат особо важные компоненты: тормозные жидкости, ремни безопасности, аккумуляторы, шины и автомобильные стекла. А с 1 сентября 2026 года система охватит и другие узлы.

При покупке обязательно сканируйте код через приложение «Честный ЗНАК». Если код не считывается, приложение показывает, что товар уже выведен из оборота или данные не соответствуют действительности – перед вами контрафакт.

Здравый смысл и внимательность – лучшая защита на этапе осмотра. На что смотреть в первую очередь?

Дешевизна – главный маркер риска. Если колодки, фильтры или детали подвески стоят кратно ниже среднерыночной нормы, это повод отказаться от покупки. Качественные материалы и сложные производственные процессы не могут стоить дешево.

Упаковка: размытые шрифты, некачественная полиграфия, орфографические ошибки в названии бренда или описании на иностранных языках.

Геометрия и качество исполнения: облой на резиновых изделиях, неровности литья на металлических деталях, кривизна, следы коррозии на новых компонентах.

Покупка в неизвестном интернет-магазине или у непроверенного селлера на маркетплейсе может дать сиюминутную экономию, но обернется серьезными рисками. Единственный способ гарантировать подлинность – приобретать запчасти у прямых официальных дистрибьюторов.

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