От мощного хот-хэтча до игрового минивэна: Opel скоро покажет целый ряд новинок

Opel на Auto Zürich покажет Corsa GSE, концепт STX, GSE 27FE и Zafira Gaming Van

Швейцарский автосалон Auto Zürich 2026, который пройдет с 5 по 8 ноября, станет площадкой для нескольких премьер Opel. О планах бренда, входящего в Stellantis, рассказали в пресс-службе концерна.

В центре экспозиции – три машины, каждая со своим характером. Электрический хот-хэтч Corsa GSE мощностью 281 л. с., концептуальный универсал STX и гоночный болид GSE 27FE, подготовленный для Formula E.

STX Concept – не серийная модель, а взгляд на то, куда может двинуться дизайн Opel. Универсал на электротяге получил переосмысленный Vizor со световыми эффектами, покатую корму и активную аэродинамику. Подвижные элементы сзади подстраивают воздушный поток под дорожную ситуацию: сопротивление снижается, устойчивость растет. Мировая премьера концепта прошла в Париже.

Для трека Opel привезет GSE 27FE – электроболид поколения GEN4, который марка выставит в Formula E в следующем сезоне. Полный привод, мощность выше 800 л. с., а пик рекуперации достигает 700 кВт.

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Швейцарская премьера Corsa GSE – еще один пункт программы. Хот-хэтч выдает 281 л. с. и 345 Н·м, стоит на заниженной спортивной подвеске, до сотни разгоняется за 5,5 секунды. Максималка – 180 км/ч.

Звук у модели тоже активный: его интенсивность меняется в зависимости от ускорения и скорости. Заказы на Corsa GSE уже открыты.

Отдельно в Цюрихе покажут Zafira Gaming Van. Минивэн оформили в стиле GSE, внутри – игровые консоли и несколько зон. Гости смогут прокатиться на виртуальной Corsa GSE Vision Gran Turismo в Gran Turismo 7, а также сыграть в Riders Republic, посвященную зимним и экстремальным видам спорта.

Кроме премьер, Opel привезет в Цюрих электрический кроссовер Grandland Electric AWD с полным приводом, гибридную Frontera и универсал Astra Sports Tourer.

О другой новинке российского рынка – модели Jeland C4 – «За рулем» уже рассказал.

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