УАЗ Патриот Х — названы новые сроки выхода

Пресс-служба УАЗа: внедорожник Патриот Х поступит в продажу до конца 2026 года

Обновленный Патриот Х задерживается по срокам выхода на рынок, сообщает источник со ссылкой на пресс-службу УАЗа.

Модернизированная версия ульяновского флагмана должна была добраться до дилерских центров в октябре-ноябре, но теперь старт продаж отложен «до конца года», пишет автор заметки. Стоит оговориться, что отгрузка дилерам и начало продаж – это не одномоментные события, и едва ли речь идет о серьезной задержке. В любом случае, производство новинки в бензиновом варианте стартовало на конвейере УАЗа еще в сентябре.

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Речь о модернизированном внедорожнике с хорошо известным бензиновым двигателем ЗМЗ Про объемом 2,7 литра, который развивает 150 л.с. и 235 Нм. Более того, в самое ближайшее время должна начаться и сборка машин с локализованным 2-литровым турбодизелем JAC, выдающим 136 л.с. и 320 Нм. Обе версии будут комплектоваться 6-ступенчатой МКП. А также получат доработанный салон с селектором-шайбой режимов и новыми сиденьями и мультирулем, а также светодиодную оптику.

Ранее «За рулем» сообщал, что в РФ локализовали АКП, которая в будущем пойдет на Патриот Х.