Volkswagen внедрит китайские технологии в автомобили для европейского рынка

Manager Magazin: Volkswagen переведет около 75% моделей на архитектуру Xpeng

Европейские автомобили Volkswagen ждет пересмотр оснащения – об этом сообщает Manager Magazin. Речь, в частности, идет о внедрении электронной архитектуры Xpeng; параллельно немецкий концерн сократит количество машин, где стоит программное обеспечение от Rivian.

Куда масштабнее выглядит сам замысел VAG: на китайские технологии собираются перевести будущие модели Volkswagen, Cupra и даже Skoda. По предварительным данным, стратегию перехода на архитектуру Xpeng глава немецкой компании озвучит 27 октября. Инсайдеры говорят примерно о 75% модельного ряда этих марок – правда, пока решение затрагивает только электрокары.

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Раньше подход был другим. Софт для европейского и китайского рынков Volkswagen разрабатывал раздельно, причем часть ПО брал у сторонних партнеров. Причина отчасти в структуре самого VAG: под его крылом собраны разные марки, включая премиальные Audi и Porsche с более дорогостоящим оборудованием. Унифицировать весь модельный ряд по программной части при таком раскладе непросто.

Любопытная деталь: прежний руководитель VW рассматривал сотрудничество с Rivian как одно из ключевых направлений в развитии ПО. Сейчас же топ-менеджмент, судя по всему, сделал ставку на китайские решения.

О том, как меняется расстановка сил на европейском рынке электромобилей, «За рулем» уже рассказывал.

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