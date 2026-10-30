Эти китайские кроссоверы с пробегом не разорят на заправках

Эксперт Черноусов перечислил 5 самых экономичных б/у китайских турбокроссоверов

Среди подержанных турбокроссоверов из Китая по топливной экономичности выделяются Changan, Geely, Omoda и Chery. Об этом рассказал Вадим Черноусов, директор департамента автомобилей с пробегом ГК «Рольф».

«Первое место занимает Changan CS55 Plus (1.5T). В смешанном цикле расход держится около 7,6 л на 100 км, а на трассе при спокойной езде опускается до 6,3-6,9 л. Следом идет Geely Coolray (1.5T). В смешанном цикле расход составляет около 7,9 л на 100 км, на трассе при 90-110 км/ч – 6-7 л, а в городских пробках может возрастать до 11-13 л», – сказал Черноусов.

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Еще в список попал Geely Atlas Pro / Boyue L (1.5T). У этой модели средний расход держится в районе 7-8 л на 100 км. Связка турбомотора 1.5TD и 7DCT выдает ровные цифры на трассе, а в городе – в пределах 8-9 л. Даже с поправкой на среднеразмерный сегмент показатели выглядят конкурентно, подчеркнул эксперт.

Omoda C5 (1.5T) тоже не отличается большим «аппетитом»: переднеприводная версия с вариатором потребляет около 8 л на 100 км. Правда, зимой в городе с прогревами расход может подниматься до 9-10 л. Турбомотор настроен на экономию, однако в тяжелых городских режимах он начинает есть заметно больше, предупредил специалист.

Замыкает подборку Chery Tiggo 4 Pro (1.5T): фактический расход – примерно 7-7,3 л в смешанном цикле и 8,4-9 л в городе. Компактные габариты вместе с турбомотором помогают держать умеренное потребление, особенно на трассовых участках, отметил Черноусов.

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