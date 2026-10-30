Когда преимущество на дороге не освобождает от ответственности за ДТП

ВС не позволил оправдывать лихачей маневрами других водителей

Оправдательный приговор водителю из Нижегородской области, который ранее вынес кассационный суд, больше не действует. Верховный суд РФ его отменил – и заодно сформулировал общий принцип: ссылка на преимущественное право проезда и на движение по своей полосе от ответственности за ДТП не спасает, если скорость была превышена настолько, что уйти от столкновения не получилось. О таком решении 28 октября сообщило РАПСИ.

Обгон, если судить по материалам дела, автомобилист совершал по встречной полосе. Потом вернулся на свою, приблизился к перекрестку и начал его пересекать. В ту же секунду другая участница движения стала поворачивать налево – машины столкнулись. В аварии погиб человек.

Первая инстанция виновными сочла обоих водителей, мужчине назначили 2,5 года принудительных работ. Кассация поступила иначе и его оправдала, посчитав, что превышение скорости на исход дела не повлияло: он ехал по своей полосе, преимущество имел, а маневр второй участницы предвидеть не мог.

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Высшая инстанция обратилась к выводам экспертиз. Во время обгона скорость его автомобиля составляла не менее 122 км/ч, хотя в населенном пункте разрешено 60 км/ч. От места, где водитель вернулся на свою полосу, до точки столкновения насчитали 46,8 м. Остановочный путь при разрешенной скорости был бы 40,2 м. Выходит, экстренное торможение технически давало шанс аварии избежать.

Нарушение ПДД второй участницей, как подчеркнул ВС РФ, ответственности другого водителя не исключает. Судам, по его указанию, стоит анализировать, была ли между превышением скорости и ДТП причинная связь и мог ли автомобилист предотвратить удар при соблюдении скоростного режима – правила ведь обязывают при возникновении опасности снижать скорость вплоть до полной остановки. Дело направлено на новое кассационное рассмотрение.

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