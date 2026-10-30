Выпуск легковых авто в России за девять месяцев вырос на 16%

Росстат: в январе-сентябре в России выпустили 598 тыс. легковых автомобилей

За девять месяцев 2026 года российские заводы выпустили 598 тыс. легковых машин. К январю-сентябрю прошлого года это плюс 16,2% – такие цифры Росстат приводит в свежем отчете.

Сентябрьская динамика оказалась еще бодрее: 91,8 тыс. автомобилей, что на 35,3% больше, чем в том же месяце 2025-го.

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Грузовой сегмент прибавил скромнее. За девять месяцев с конвейеров сошло 99,6 тыс. машин (+2,7% год к году), зато в сентябре выпуск подскочил до 17,1 тыс. единиц – сразу на 54,8% больше, чем годом ранее.

С автобусами картина обратная, причем полностью электрические машины в эту статистику не попадают. Транспорта максимальной массой свыше 5 т за январь-сентябрь сделали 6,8 тыс. штук, то есть на 4,8% меньше. Сегмент до 5 т просел сильнее – 9 тыс. единиц и минус 17,9%. В начале осени показатели такие: 1 тыс. (-6,9%) и 0,7 тыс. (-5,7%) соответственно.

Двигатели внутреннего сгорания для автотранспорта тоже ушли в минус: 131 тыс. штук за девять месяцев, на 12,8% меньше, чем год назад. Правда, один месяц общую картину заметно подправил – в сентябре выпуск вырос на 24,2%, до 19 тыс. единиц.

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