Зимние шины с маркетплейса: как не купить подделку и не остаться без денег?

Анатолий Баранов перечислил признаки некачественной копии брендовых шин

По оценке Анатолия Баранова, члена Центрального Совета независимого профсоюза «Новый Труд», на маркетплейсах рисков чуть больше, чем в специализированном магазине.

«Ведь вы не видите товар до покупки и не защищены репутацией продавца – вы его тоже не знаете», – напоминает Баранов.

Под видом известных брендов, по его словам, могут продавать некачественные копии или шины с недостоверной маркировкой. Насторожить способны «плывущий» шрифт на боковине, цифры разной глубины, странный цвет резины в окошке даты производства. Еще один риск – залежалый товар: после долгого хранения в неподходящих условиях в шинах появляются микротрещины или другие скрытые повреждения, которые дают о себе знать уже после установки.

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Встречаются и компании-однодневки: они могут продать брак, а при претензии исчезнуть. Сам маркетплейс здесь выступает посредником и за качество товара не отвечает – это зона продавца. Если брак выявится после установки, покупателю может предстоять долгая переписка, а в спорных случаях – экспертиза, которую по закону оплачивает продавец. С импортным товаром возврат осложняют логистика и таможенные вопросы; в доставке шины иногда получают скрытые повреждения, а вместо четырех шин может прийти три. Такая специфика касается не только шин, но и вообще всех товаров с маркетплейсов: сама по себе схема не хороша и не плоха, просто риск компенсируется более низкой ценой.

Основатель сервиса yooni.pro Антон Лемзаков обращает внимание на другую особенность: при покупке зимних шин на маркетплейсе деньги нередко списывают раньше, чем покупатель увидит товар. «В карточке – нужная модель и привлекательная цена, а при получении может оказаться другой размер, старая дата выпуска или версия без шипов», – предупреждает он.

Портит шины не сама площадка. Проблема возникает, когда комплект выбирают по фотографии и скидке, не проверяют продавца и забирают заказ без осмотра. Чтобы не уйти в возврат в разгар сезона, ключевые вопросы Лемзаков советует решать до оплаты. Под видом заказанной модели, по его словам, могут прислать более дешевую шину той же марки – поэтому ориентироваться стоит на полное название на боковине, а не на похожий рисунок протектора.

Поводами для дополнительной проверки эксперт называет слишком низкую цену, ошибки в названии бренда, нечеткую маркировку, противоречия между карточкой и товаром, непроверяемые документы. При этом ни один такой признак сам по себе не доказывает подделку; страна производства тоже не служит доказательством. При сомнениях Лемзаков рекомендует отправить фотографии маркировки производителю или его представителю и попросить помочь с идентификацией модели. У шин, которые выдают за новые, стоит искать следы эксплуатации – неравномерный износ, стертые края протектора, следы ремонта и повреждения посадочного борта. Блестящая поверхность после обработки новизну не подтверждает, а восстановленная шина должна быть обозначена и описана как соответствующий товар.

Какие марки подделывают чаще

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Сергей Толкачев уверен: чаще всего подделывают самые популярные марки шин. Некоторые крупные производители имеют на маркетплейсах официальных представителей – это надежнее. Если цена на шины известного бренда выглядит подозрительно низкой на фоне средних рыночных цен, есть повод насторожиться.

От покупки Толкачев советует отказаться, если продавец уклоняется от ответов или не может предоставить информацию о происхождении товара. При покупке комплекта из четырех шин он призывает осматривать все: «Если вы покупаете комплект из 4 шин, осмотрите их все. Наличие отличий в маркировке или внешнем виде между шинами в одном комплекте – очень подозрительный знак».

По его мнению, дополнительное время на проверку того стоит: иначе позже можно столкнуться с проблемами безопасности на дороге.

Как отличить контрафакт от оригинала при покупке, «За рулем» уже рассказывал.

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