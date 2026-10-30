Новейший кроссовер Omoda локализуют в Казахстане

В Казахстане налаживают производство перспективного кроссовера Omoda X

Только что представленный в Китае кроссовер Omoda X будет выпускаться в Казахстане.

Об этом сообщил директор дистрибьюции Omoda & Jaecoo в Казахстане Александр Абрамов. По его словам, производство будет локализовано на одном из автозаводов страны, а продажи на казахстанском рынке планируется начать в 2028 году. Меж тем, первый публичный показ модели произошел буквально на прошлой неделе – нет даже каких-либо подробностей по силовым установкам; единственное, что известно – они будут трех типов.

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Но кое-что уже понятно: габариты модели составляют 4600 / 1920 / 1702 мм при колесной базе 2700 мм – это ниша между Omoda C5 и C7, хотя поговаривают, что в модельном ряду «икс» займет нишу над «семеркой». Клиренс – 200 мм, преодолеваемый брод – 700 мм.

В арсенал Omoda X заявлено несколько новаторских фишек: адаптивный режим вождения X-Mode, инфракрасная система ночного видения (до 90 м в темноте), продвинутый голосовой помощник Super Intelligent AI Space, а также система караоке Open Mic, позволяющая петь без микрофона. Приборка – 10,25", мультимедийный экран – 13,2", но есть и физические клавиши – например, для режимов вождения и кондиционера.

Ранее «За рулем» подробно рассказывал о презентации Omoda X.