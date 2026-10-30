Появилась еще одна марка, перевалившая за 1 млн машин в РФ

Бренд Honda стал двенадцатым по счету, имеющим в России более миллиона машин

По итогам первого полугодия в России насчитывалось 47,7 млн легковых автомобилей более чем двухсот брендов, и 12 из них теперь обладают парком более миллиона машин. Список таких марок опубликовал руководитель аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Lada – 12 млн

Toyota – 4,52 млн

Kia – 2,76 млн

Hyundai – 2,71 млн

Renault – 2,25 млн

Nissan – 2,25 млн

Volkswagen – 1,86 млн

Chevrolet – 1,69 млн

Ford – 1,32 млн

Mitsubishi – 1,27 млн

Skoda – 1,11 млн

Honda – 1,02 млн

Эксперт отмечает, что Honda пересекла миллионный рубеж именно в 2026 году, а главной причиной этого называет приток подержанных машин с правым рулем из Японии. Три ближайших преследователя – Mazda (870 тысяч), BMW (834 тысячи) и Mercedes-Benz (797 тысяч) – едва ли доберутся до миллиона машин в ближайшие пару лет, считает Целиков. А вот в перспективе 3-5 лет – вполне.

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Китайские марки уже не так далеко: в России насчитывается 690 тысяч машин Haval и 663 тысячи Chery. При нынешних темпах продаж Хавейлу по силам собрать российский миллион уже к концу в 2028 года. С производителем Chery при нынешней ситуации математика получается лишь умозрительная, но если сложить все бренды группы и их российские клоны, то парк в РФ уже переваливает за миллион.

Если так же посчитать группы GWM (Haval, Tank, Wey, Ora, GWM Pickup) и Geely (Geely Auto, Zeekr, Lynk & Co), то они до миллиона недотягивают – 900 тысяч и 742 тысячи штук соответственно. Но если к Geely приплюсовать недавно приобретенную Volvo, получается ровно 1 млн.

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