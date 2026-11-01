В РФ представлено более 200 автобрендов: 12 из них имеют парк более 1 млн штук

Целиков: российский парк автобрендов-миллионников пополнился 12-м игроком

На середину текущего года в российском автопарке числилось 47,7 млн легковых автомобилей. Количество брендов превышает 200 единиц. При этом 12 из них обладают парком свыше 1 млн штук. Об этом рассказал глава «Автостата» Сергей Целиков.

Российский парк легковых автомобилей пополнился двенадцатым брендом, перешагнувшим миллионный рубеж. Honda набрала 1,02 млн машин.

Список брендов-миллионников

Первое место по-прежнему у Lada: 12 млн автомобилей. Следом расположились Toyota (4,52 млн), KIA (2,76 млн) и Hyundai (2,71 млн).

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Еще четыре марки входят в топ-8: Renault и Nissan с одинаковым показателем 2,25 млн, Volkswagen (1,86 млн) и Chevrolet (1,69 млн).

Замыкающую часть списка составляют Ford (1,32 млн), Mitsubishi (1,27 млн), Skoda (1,11 млн) и, собственно, Honda с 1,02 млн.

Honda: миллион за счет правого руля

Почему Honda добралась до миллиона только сейчас? По словам Целикова, рубеж в 1 млн единиц марка преодолела именно в текущем году.

Главный драйвер – большой объем ввоза подержанных автомобилей с правым рулем из Японии. По сути, именно этот поток и вытолкнул бренд в клуб миллионников.

В ближайшие пару лет, впрочем, новых участников там вряд ли появится. Зато на горизонте 3-5 лет претенденты уже видны.

Mazda, BMW, Mercedes-Benz и китайские марки

Ближайшие три преследователя – Mazda (870 тысяч), BMW (834 тысячи) и Mercedes-Benz (797 тысяч).

Текущий ввоз новых и подержанных машин этих марок говорит о том, что наибольшие шансы у Mazda. Причем буквально через 2-3 года. Немцам же потребуется еще минимум пять лет.

Среди китайских брендов самый большой парк у Haval (690 тысяч) и Chery (663 тысячи). При нынешних темпах продаж Haval вполне может преодолеть миллионный рубеж уже к концу 2028 года.

«А если объединять все бренды группы Chery и их российские клоны, то парк в РФ уже переваливает за 1 млн единиц. Если посчитать все бренды группы GWM, то выходим на текущий парк в размере чуть более 900 тысяч. А вот сумма по группе Geely дает 742 тысячи штук. Но вместе с приобретенной Volvo получается как раз ровно 1 млн единиц», – заключил специалист.

О том, какие машины покупают на Дальнем Востоке, «За рулем» уже подробно рассказывал.

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