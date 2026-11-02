Караоке и кнопка как у Lamborghini: чем удивит новый кроссовер Omoda

Три силовые установки, прицеп до 1800 кг: Omoda X начнут собирать в Казахстане

Кроссовер Omoda X показали публике в Китае – на конференции пользователей Chery International User Summit. До этого автомобиль фигурировал под кодовым названием T1QC, а в линейке бренда его ставят на ступень выше Omoda C7. Теперь появилась информация о том, что новинка доберется и до Казахстана.

О планах локализации сообщило издание AutoReport, сославшись на директора дистрибуции Omoda & Jaecoo в РК Александра Абрамова. По словам топ-менеджера, выпуск наладят на одном из местных заводов. Продажи при этом начнутся только в 2028 году.

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Речь идет об SUV длиной 4,6 метра. Предусмотрено три вида силовых установок, а с помощью фаркопа машина способна тянуть прицеп массой 1800 кг.

Где будут собирать Omoda X

Сейчас автомобили Omoda и Jaecoo в Казахстане выпускает мультибрендовый производственный комплекс Astana Motors Manufacturing Kazakhstan (AMMKZ) в Алматы. Местную прописку уже получили Jaecoo J7 PHEV, Jaecoo J5 и Omoda C5 Plus. Судя по всему, сборку Omoda X поручат этому же предприятию.

Omoda X

Площадка, по заявленным данным, занимает 211 тысяч квадратных километров. Помимо Chery, здесь выпускают машины GWM и Changan. Кстати, это единственный завод в СНГ, где цеха сварки и сборки находятся на разных этажах.

Мощности предприятия позволяют одновременно выпускать до 12 моделей методом мелкоузловой сборки со сваркой и окраской. Общий потолок – 120 тысяч автомобилей в год.

Размеры, внешность и проходимость

По габаритам Omoda X – компактная модель: 4600 мм в длину, 1920 мм в ширину и 1702 мм в высоту при колесной базе 2700 мм. Для наглядности: Omoda C7 длиннее на 60 мм.

Внешность выдержана в нарочито суровом ключе – массивные бамперы, широкие колесные арки, рубленые формы кузова. Дорожный просвет составляет 200 мм, а броды глубиной до 700 мм машине по силам.

Через фаркоп кроссовер может буксировать прицеп массой 1800 кг.

Салон, ассистенты и силовые установки

Внутри установлено пять мест. На центральной консоли – 13,2-дюймовый сенсорный экран с вертикальной ориентацией, который упирается в тоннель. Рядом разместили пару беспроводных зарядок для смартфона, набор физических элементов управления и прикрытую пластиком кнопку Старт/Стоп, напоминающую ту, что стоит в Lamborghini Urus. За рулевым колесом видна 10,25-дюймовая цифровая приборная панель.

Omoda X

На крыше смонтирован сенсор LiDAR – он необходим для работы комплекса ассистентов водителя. В Китае эта система дает машине возможность самостоятельно перемещаться от адреса к адресу, а человеку остается лишь следить за процессом. Есть также система ночного видения, персонализированный режим вождения X-Mode и встроенное караоке, позволяющее петь сразу четырем человекам без микрофонов.

Покупателям предложат три варианта силовых установок: традиционный гибрид, параллельный гибрид и чистый электромобиль. Точные характеристики этих версий пока не раскрываются.

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