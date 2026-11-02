Toyota теряет китайский рынок: причины
Китай для Toyota превращается в по-настоящему проблемный рынок. За шесть месяцев, с апреля по сентябрь 2026 года, там продали 684 903 автомобиля Toyota и Lexus, тогда как годом ранее – 914 342 (минус 25,1%).
Сентябрь тоже выдался слабым: 127 678 машин, минус 19,7% к тому же месяцу 2025-го. Восьмой месяц подряд динамика отрицательная – по сути, речь уже о затяжном тренде, а не о случайной просадке.
Производство в Китае падает вслед за продажами
Сборка на китайских предприятиях Toyota в сентябре составила 126 738 автомобилей – на 18,6% меньше, чем год назад.
За те же апрель-сентябрьские месяцы конвейеры выдали 663 079 машин. Для сравнения: в 2025 году за аналогичный период – 803 762, то есть спад на 17,5%.
Причины во многом лежат на поверхности. Бензин в Китае дорожает, и покупатели все прохладнее смотрят на машины с двигателями внутреннего сгорания и гибридными силовыми установками – об этом говорят в самой Toyota. Вдобавок местные бренды, делающие ставку на электромобили, закрывают сразу несколько ценовых сегментов и постепенно отбирают клиентов.
Мировые показатели снижаются третий месяц подряд
На глобальном уровне сентябрь принес Toyota 860 107 проданных автомобилей – на 2,2% меньше, чем годом ранее. Производство сократилось на 3,2%, до 889 079 машин. Оба показателя идут вниз третий месяц кряду.
География, правда, ведет себя по-разному. В США продажи в сентябре выросли на 8,4%, в Японии – на 1,8%.
А вот Ближний Восток просел резко: минус 29,8% за месяц.
О том, как в Geely видят будущее бензиновых двигателей, «За рулем» уже рассказывал.
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