Кроссовер Peugeot 4008 получил российские сервисы: сколько он сейчас стоит

Кроссовер Peugeot 4008 получил в РФ цифровую платформу PlayAuto

Кроссовер Peugeot 4008 2026 года выпуска в России получил мультимедийную платформу PlayAuto – она теперь входит в штатное оснащение. Из-за этого автомобиль подорожал на 200 тыс. рублей, или на 4,7%.

На российском рынке модель официально продают в одной комплектации – «Шарм». Под капотом у нее 170-сильный турбомотор 1,6 литра, коробка – классический 8-ступенчатый автомат, привод – передний. С PlayAuto кроссовер стоит 4 499 000 рублей.

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PlayAuto и оснащение кроссовера

Сама PlayAuto – по сути, новое для этой модели мультимедийное решение российской Navio. В него входят навигация от 2ГИС, сервис оплаты топлива на АЗС, музыка, подкасты и аудиокниги; часть функций доступна через голосовое управление с ИИ-помощником на базе GigaChat от «Сбера».

Для онлайн-сервисов платформы нужен интернет через Wi-Fi. Бесплатно пользоваться ими можно пять лет после активации при первой продаже машины, хотя позднее доступ могут сделать платным. Правда, за музыку и аудиокниги нужна отдельная подписка.

Peugeot 4008

Зато остальное оснащение не меняли. В него по-прежнему входят спортивный мультифункциональный руль с обивкой из гладкой кожи, сиденья из темной искусственной кожи, фронтальные и боковые подушки, шторки безопасности, а также пакет « Безопасность плюс» с адаптивным круиз-контролем и другими электронными ассистентами.

Диски, камеры и пакет Black Pack

Кроме этого, у кроссовера есть 18-дюймовые легкосплавные диски, цифровая конфигурируемая приборная панель, двухзонный климат-контроль, камера кругового обзора с передними и задними парктрониками, бесключевой доступ и электропривод двери багажника.

В список также попали мультимедиа с 10-дюймовым сенсорным дисплеем, шесть динамиков и другое оборудование.

Peugeot 4008

Для сравнения, в случае с Lada Vesta CNG рост комфорта не привел к подорожанию, о чем «За рулем» уже рассказывал.

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