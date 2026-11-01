В ноябре без потрясений: и все-таки, что изменится для водителей?
Ноябрь 2026 года не принесет российским автомобилистам резких реформ ПДД или новых крупных штрафов. Основные изменения касаются сезонных правил, точечных ограничений на трассах и сроков оплаты. Разбираемся, к чему готовиться водителям.
ГИС ГМП: платежи в режиме реального времени
С 1 ноября вступают в силу обновленные правила работы Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП). Банки, Почта России и Федеральное казначейство теперь обязаны передавать данные об оплате пошлин, налогов и штрафов в режиме реального времени – не позднее часа после принятия платежного поручения к исполнению.
Транспортный налог: успеть до 1 декабря
Автовладельцам стоит помнить о транспортном налоге за 2025 год: его необходимо уплатить до 1 декабря. Проверить начисления можно через личный кабинет ФНС или Госуслуги. Большинство из 69,9 млн уведомлений поступит в электронном виде, остальным их направят по почте. Сумма сбора зависит от мощности двигателя, региональной ставки и льгот, а для машин дороже 10 млн рублей применяется повышенный коэффициент.
Зимний скоростной режим на М-4 и М-11
На трассах М-4 «Дон» и М-11 «Нева» с 26 октября действует зимний скоростной режим: на отдельных участках разрешенная скорость снижена до 110 км/ч вместо летних 130. В частности, ограничение затронет отрезок М-11 с 59-го по 680-й км и обход населенных пунктов Новая Усмань и Рогачевка в Воронежской области. Такая практика применяется ежегодно с учетом погодных условий.
Таможня и такси: переход на цифру
С 20 ноября вводится электронный порядок уведомлений об осмотре коммерческих грузов и транспорта – ведомства и бизнес полностью переходят на цифровое взаимодействие.
В Санкт-Петербурге с 1 октября такси, внесенные в городской реестр, закрепленные за перевозчиком и имеющие действующее разрешение, получили право пользоваться выделенными полосами.
Шины
Менять резину специалисты советуют при стабильной среднесуточной температуре около +5…+7 °C. С 1 декабря зимние шины станут обязательными, а штраф за их отсутствие составит 500 рублей.
Парковка и перекрытия
В Москве в День народного единства 4 ноября парковка на уличных местах традиционно будет бесплатной, а 5-8 и 27 ноября возможны кратковременные перекрытия из-за городских мероприятий – маршрут лучше планировать заранее.
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