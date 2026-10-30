В РФ будут работать самосвалы БелАЗ на новом виде топлива

15 самосвалов БелАЗ-7513Р на СПГ отправятся в Кузбасс в октябре-декабре

В угольные разрезы Кемеровской области собираются отправить пятнадцать карьерных самосвалов БелАЗ-7513Р. Речь о флагманских машинах грузоподъемностью 130 тонн, которые работают на сжиженном природном газе (СПГ). Поставка запланирована на октябрь-декабрь этого года. На российских горных предприятиях эти СПГ-самосвалы встанут рядом с дизельной линейкой белорусского производителя, дополняя ее.

Расширение продуктового портфеля за счет инноваций – один из приоритетов БелАЗа. Карьерные самосвалы на СПГ как раз в эту логику и вписываются. Такой подход, по сути, помогает точнее закрывать запросы горнодобытчиков, для которых топливная экономика стоит не на последнем месте.

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Опытный образец БелАЗ-7513Р уже прошел испытания, и их результаты выглядят убедительно. Общий пробег инновационной машины превысил 250 тысяч км. Наработка газового мотора – больше 16 тысяч моточасов. Горной массы перевезено свыше 1 млн тонн. Практика подтвердила надежность и эффективность СПГ- технологии.

Внутри машины стоит газопоршневой двигатель мощностью 1194 кВт (1600 л.с.). Электромеханическая трансмиссия – переменно-постоянного тока. Есть фирменная пневмогидравлическая подвеска и два топливных бака общим объемом 2800 л. За мониторинг отвечает система IMS собственной разработки.

На разнице в стоимости топлива каждая единица техники экономит около 20 млн рублей в год. Кстати, это не единственный плюс. Вредных выбросов в атмосферу становится заметно меньше, а на затяжных подъемах СПГ-версия держится увереннее дизельных самосвалов.

В Кузбассе уже работает одиннадцать 90-тонников БЕЛАЗ-7558Н и пилотная 130-тонная модель. Этот опыт подтверждает: внедрение самосвалов на СПГ – взвешенное и экономически выгодное решение для горной индустрии на нынешнем этапе.

О том, почему перевод техники на газ не всегда актуален, «За рулем» уже разбирался на примере такси.

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