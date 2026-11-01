Роботы будут делать кузова для автобусов ПАЗ

На ПАЗ заработали 6 робототехнических комплексов в цехе сварки кузовов

Шесть робототехнических комплексов заработали в цехе сварки кузовов Павловского автобусного завода – об этом узнал журнал Motor. Задача у новой техники простая и приземленная: сделать производство быстрее, держать качество на стабильно высоком уровне и облегчить жизнь людям, которые стоят у сварочных постов.

Под автоматизацию попал выпуск узлов сразу для нескольких машин – «Вектор Next», ПАЗ-3205 и ПАЗ-4234. Две последние модели относятся к классическим автобусам, которые публика по привычке называет «Пазиками».

ПАЗ 3205

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Что именно доверили роботам? Поперечины основания, надстройки кронштейнов рессор, каркасы дверей, каркас перегородки кабины водителя и подрамник двигателя. Список, как видно, охватывает довольно широкий набор деталей, а не какую-то одну операцию.

Каждый комплекс укомплектован специальным поворотным столом с двумя кондукторами. Пока робот проваривает детали в одном из них, оператор спокойно закладывает комплектующие во второй – простой минимален.

По завершении цикла стол переворачивается автоматически. К роботу приходит свежий комплект деталей, а к оператору – уже готовое изделие. Такая схема ощутимо ускоряет весь процесс.

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