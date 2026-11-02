Toyota сделала из семейного кроссовера спортивную машину

Toyota выпустила спецверсию Crown Signia для тюнинг-выставки SEMA

К выставке SEMA, которая проходит в Лас-Вегасе, Toyota привезла нестандартную версию фастбек- кроссовера Crown Signia. Концепт получил имя Crown Signia GT-S Concept: кузов переработали, добавили спортивную подвеску и новые тормоза. Силовую установку, впрочем, оставили стандартной.

Сама SEMA – ежегодная международная выставка автомобильной индустрии в США. Посвящена она тюнингу, доработкам, аксессуарам и компонентам для машин, так что площадка для подобных экспериментов подходящая.

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Проектом занималось подразделение Toyota Motorsports Garage. Замысел разработчиков прост: соединить практичность семейного кроссовера с повадками спортивной машины для поездок по извилистым дорогам.

Подвеска, аэродинамика и тормоза

Одно из главных изменений – регулируемые стойки MCS Coilovers. С ними дорожный просвет уменьшился на 5 дюймов, то есть примерно на 12,7 см, а управляемость стала острее.

«Краун» обзавелся новым аэродинамическим обвесом: расширенные передние и задние колесные арки, увеличенный передний сплиттер, переделанная задняя часть с диффузором. Решетка радиатора – черная, вокруг фар появились красные декоративные элементы. На передних крыльях прорезали дополнительные отверстия, отсылающие к решениям со спортивных автомобилей.

Кузов окрашен в темно-серый металлик, поверх которого нанесли дополнительные слои лака – поверхность заблестела сильнее. Тормозную систему позаимствовали у Lexus RX 500h F Sport, а прячется она за 21-дюймовыми дисками HRE.

Салон, мотор и перспективы модели

Внутри тоже есть перемены: новые сиденья с черной кожаной обивкой и обозначением GT-S. Такая же эмблема, только красная, переехала на электронный селектор трансмиссии.

Техника Crown Signia при этом осталась нетронутой. Серийная версия для американского рынка оснащается гибридной установкой на базе 2,5-литрового четырехцилиндрового двигателя суммарной мощностью 238 л. с., в паре с ней работает вариатор с электронным управлением.

По сути, доработки GT-S Concept касаются в основном внешности и шасси. О планах выпускать такую версию серийно Toyota пока ничего не сообщила.

О том, как износ амортизаторов меняет поведение машины на дороге, «За рулем» уже рассказывал.

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