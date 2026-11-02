Покупка авто онлайн в 2026-м: какие машины оказались в топе

СберАвто раскрыла, кто стал лидером онлайн-продаж новых автомобилей в РФ

Аналитики экосистемы Сбера для автолюбителей подвели итоги онлайн-продаж автомобилей за три квартала 2026 года. Они посмотрели, какие новые машины и автомобили с пробегом россияне чаще всего приобретали через СберАвто.

Новые автомобили: лидеры и чек

Среди новых моделей за январь-сентябрь 2026 года первое место занял Jetour Dashing. В сегменте машин с пробегом за весь девятимесячный период чаще других выбирали Kia Rio.

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Медианный чек при онлайн-покупке нового автомобиля за девять месяцев составил 2,3 млн рублей. В третьем квартале он поднялся до 2,4 млн рублей.

В десятку лидеров среди новых авто вошли: Jetour Dashing – 2,1 млн рублей; Jetour X70 Plus – 2,3 млн; Lada Granta – 1,1 млн; Solaris HC – 2,9 млн; Jetour T1 – 3,7 млн; Jetour T2 – 3,8 млн; Soueast S06 – 2,4 млн; Lada Niva – 1,2 млн; Lada Vesta – 1,8 млн; Tenet T7 – 2,6 млн рублей. Указанные суммы – медианный чек на покупку через СберАвто за три квартала 2026 года.

Кстати, в третьем квартале в первую десятку впервые попали Jetour X70 Plus и Soueast S06. Новые автомобили онлайн через СберАвто чаще всего покупали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Краснодарского края и Нижегородской области.

Автомобили с пробегом: лидеры

В сегменте автомобилей с пробегом картина по кварталам менялась. С января по март лидировала Lada Granta, во втором квартале – Kia Rio, в третьем – Hyundai Solaris.

За девять месяцев медианный чек на машину с пробегом составил 940 тыс. рублей. В топ-10 за январь-сентябрь вошли: Kia Rio – 870 тыс.; Hyundai Solaris – 800 тыс.; Lada Granta – 580 тыс.; Ford Focus – 590 тыс.; Volkswagen Polo – 760 тыс.; Lada Vesta – 900 тыс.; Skoda Octavia – 900 тыс.; Toyota Camry – 1,45 млн; Kia Ceed – 825 тыс.; Mazda 3 – 720 тыс. рублей.

По количеству онлайн-покупок машин с пробегом на СберАвто за девять месяцев 2026 года активнее других были Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Свердловская область.

О том, какие китайские автомобили чаще всего выбирают на Дальнем Востоке, «За рулем» уже рассказывал.

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