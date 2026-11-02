Названы электромобили и гибриды с лучшими силовыми установками

10 электромобилей и гибридов с лучшими силовыми установками назвали в КНР

Китайский центр автомобильных технологий и исследований CATARC обнародовал десятку моделей, чьи силовые установки признали лучшими в 2026 году. В перечень вошли и чистые электромобили, и последовательные гибриды.

Выводы специалисты делали не в одиночку – вместе с профильными университетами КНР и приглашенными отраслевыми экспертами. Машины прошли статические и динамические испытания. А вот мест в этом списке нет: перед нами перечень лауреатов, поэтому модели идут строго по алфавиту.

ArcFox Alpha T7, BYD Datang и GAC Aion Ray 7

Список открывает кроссовер ArcFox Alpha T7. Полностью электрическая версия располагает 309-сильным мотором и батареей на 84,8 кВт·ч – заявлено 715 км пробега. У гибридной модификации под капотом 1,5-литровый генератор, тяговая батарея на 43,9 кВт·ч и 320 км на электротяге.

Arcfox Alpha T7

Полноразмерный BYD Datang – тоже из этой десятки, причем это чистый электромобиль. Тяговая батарея – 105,8 или 130,15 кВт·ч, отдача моторов – от 408 до 796 л.с. По циклу CLTC запас хода доходит до 950 км, а с 10 до 97% аккумулятор заряжается за 9 минут. Правда, нужна фирменная станция BYD мощностью 1,5 МВт.

BYD Datang

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Недавно дебютировавший в Китае седан GAC Aion Ray 7 обходится одним электромотором на 245 л.с. Аккумулятор – на выбор, 45,6 или 63 кВт·ч, а пробег по CLTC составляет 530-702 км.

GAC Aion Ray 7

Отдельного упоминания удостоился спортивный Geely Galaxy TT с электроприводом «16-в-1» собственной разработки. Расход энергии у него рекордный – 8,2 кВт·ч на 100 км. Силовая установка выдает 333-578 л.с., батареи три (52,4, 63,8 и 75,2 кВт·ч), а запас хода достигает 725 км по CLTC.

Geely Galaxy TT

Li Auto L9 Livis, Luxeed и MG 07 EV

Российским автомобилистам в этом списке интересен прежде всего Li Auto L9 Livis, недавно вышедший на местный рынок. Под капотом – 1,5-литровый генератор, а за движение отвечают два электромотора на 571 л.с. и 710 Нм. Питает их аккумулятор на 72,7 кВт·ч. Электрический пробег по WLTC – 350 км, в гибридном режиме «девятка» проходит 1370 км.

Li Auto L9 Livis

Совместная разработка Chery и Huawei – Luxeed RX – тоже в десятке. За пределами Китая эта модель будет официально продаваться под именем Luxeed Stormax. Мощность – 377-594 л.с., три варианта тяговой батареи (81,1, 100,25 и 100,4 кВт·ч), запас хода – 700-852 км по CLTC.

Luxeed RX

Высоковольтная архитектура на 800 В досталась MG 07 EV. Мотор выдает 239-320 л.с. в зависимости от модификации, батареи – 67 и 91 кВт·ч. Этого хватает на 610-845 км по циклу CLTC.

MG 07 EV

Крупный кроссовер Roewe Jiayue 07 от SAIC построен вокруг последовательной гибридной схемы с 1,5-литровым генератором. Двигает его единственный 220-сильный электромотор, а батарей предложено две – 32,6 и 44,2 кВт·ч. В электрическом режиме это дает 220-320 км по CLTC.

Roewe Jiayue 07

Электрический кроссовер Xiaomi YU7 генерирует от 320 до 1003 л.с. Батареи – 96,3 и 101,7 кВт·ч, запас хода – 705-835 км по CLTC. Топовая версия с приставкой GT в имени разгоняется до 100 км/ч за 2,92 секунды. Между прочим, именно YU7 первым проехал Северную петлю Нюрбургринга на автопилоте.

Xiaomi YU7

Последним по алфавиту, но не по значению стал Xpeng G9L. Электрическое исполнение выдает 367-585 л.с. при батареях на 91,9 и 110 кВт·ч, запас хода – до 755 км по CLTC. Гибридная версия всегда полноприводная, ее отдача – 503 л.с., энергию дают батарея на 63,3 кВт·ч и бензиновый генератор объемом 1,5 литра. На электротяге кроссовер проходит 435 км, в смешанном режиме – до 1602 км.

Xpeng G9L

А о том, как подешевел обновленный кроссовер Li Auto с богатой электроникой, «За рулем» уже рассказывал.

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