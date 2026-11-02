Первый кроссовер новой российской марки выйдет на рынок уже в ноябре
Первую свою модель показала новая российская марка Votour – городской кроссовер V5. За ней стоит партнерство отечественного холдинга «АГР» и китайской компании Defetoo. Старт продаж намечен на ноябрь 2026 года – об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.
V5 открывает серию V, которую производитель описывает как машины для повседневных путешествий. Смотрится кроссовер довольно смело: многоуровневая решетка радиатора, двухъярусные светодиодные фары, легкосплавные диски на 19 дюймов, спойлер на корме. Есть и скрытые дверные ручки. Между прочим, силуэтом и общим обликом новинка напоминает хорошо знакомый россиянам Jetour Dashing.
Что под капотом и в каких комплектациях машина будет продаваться, пока не раскрывают. Эти подробности обещают обнародовать ближе к началу продаж.
Одной линейкой дело не ограничится. В планах бренда – серия T из кроссоверов повышенной проходимости, а также премиальные внедорожники серии R.
О локализации новейшего кроссовера Omoda в Казахстане «За рулем» уже рассказывал.
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