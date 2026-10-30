Как продлить срок службы зимних шин? Советы экспертов

Обкатка 1000 км и контроль давления 2-3 раза в месяц продлят ресурс зимних шин

Как сделать так, чтобы зимние шины отходили подольше. Универсального средства нет, зато есть набор правил, которые растягивают жизнь любой резине.

Обкатка зимних шин: первые 500-1000 км

Первые 500-1000 км пробега на новой зимней резине – самый ответственный отрезок. Резкие торможения, старты с пробуксовкой и разгон выше 80 км/ч в этот период лучше исключить: шине нужно приработаться.

Дорога тоже имеет значение. Чистый сухой асфальт, если есть выбор, предпочтительнее – на нем покрышка любого типа формирует правильное сцепление с поверхностью.

Со сменой сезона тянуть не стоит. На зимние шины переходят, когда дневная температура опускается до +7 °C и держится на этом уровне 3-5 дней подряд. Обратно на летние – весной, после того как сошли снег и лед, а столбик термометра устойчиво выше +7 °C. Езда не в свой сезон изнашивает резину заметно быстрее.

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Балансировка, развал и давление

Балансировку колес делают раз в сезон либо каждые 10-12 тыс. км – и обязательно после перебортовки и обкатки.

Развал-схождение проверяют раз в год, а также после ремонта подвески.

Про давление забывать нельзя: проверять его нужно не реже 2-3 раз в месяц. Отклонение от нормы на 20% в любую сторону ускоряет износ шины и ухудшает сцепление с дорогой; рекомендованные показатели указаны в руководстве по эксплуатации.

Шипы: когда нужна дошиповка

Ждать, пока шипованная резина растеряет половину шипов, бессмысленно. Потеря 10-15 шипов – уже сигнал: дошиповка возвращает до 99% сцепных свойств и продлевает срок службы.

Отдельный вопрос – какие повреждения критичны и ремонту не подлежат.

А о том, как зимой отстоять свою правоту после спорного ДТП, «За рулем» уже рассказывал.

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