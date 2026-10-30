Как продлить срок службы зимних шин? Советы экспертов
Как сделать так, чтобы зимние шины отходили подольше. Универсального средства нет, зато есть набор правил, которые растягивают жизнь любой резине.
Обкатка зимних шин: первые 500-1000 км
Первые 500-1000 км пробега на новой зимней резине – самый ответственный отрезок. Резкие торможения, старты с пробуксовкой и разгон выше 80 км/ч в этот период лучше исключить: шине нужно приработаться.
Дорога тоже имеет значение. Чистый сухой асфальт, если есть выбор, предпочтительнее – на нем покрышка любого типа формирует правильное сцепление с поверхностью.
Со сменой сезона тянуть не стоит. На зимние шины переходят, когда дневная температура опускается до +7 °C и держится на этом уровне 3-5 дней подряд. Обратно на летние – весной, после того как сошли снег и лед, а столбик термометра устойчиво выше +7 °C. Езда не в свой сезон изнашивает резину заметно быстрее.
Балансировка, развал и давление
Балансировку колес делают раз в сезон либо каждые 10-12 тыс. км – и обязательно после перебортовки и обкатки.
Развал-схождение проверяют раз в год, а также после ремонта подвески.
Про давление забывать нельзя: проверять его нужно не реже 2-3 раз в месяц. Отклонение от нормы на 20% в любую сторону ускоряет износ шины и ухудшает сцепление с дорогой; рекомендованные показатели указаны в руководстве по эксплуатации.
Шипы: когда нужна дошиповка
Ждать, пока шипованная резина растеряет половину шипов, бессмысленно. Потеря 10-15 шипов – уже сигнал: дошиповка возвращает до 99% сцепных свойств и продлевает срок службы.
Отдельный вопрос – какие повреждения критичны и ремонту не подлежат.
А о том, как зимой отстоять свою правоту после спорного ДТП, «За рулем» уже рассказывал.
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