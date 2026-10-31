На ряде улиц Москвы парковка станет дешевле с 17 декабря

В зону динамического тарифа столицы в декабре войдут еще 236 улиц

Платные парковки доказали свою эффективность в мировой практике как способ решения проблемы нехватки уличного пространства в крупных городах, и Москва – не исключение.

Результаты впечатляют: скорая, МЧС и пожарные стали добираться до места вызова вдвое быстрее (время сократилось с 20 до 8 минут), автомобили больше не стоят в 2-3 ряда и не перекрывают дворовые въезды, а грузовики, автобусы и такси не занимают надолго места возле жилых домов. Скорость движения выросла на 12%, а нарушений правил остановки и стоянки стало на 64% меньше.

Специалисты постоянно, в режиме 24/7, отслеживают транспортные потоки и то, насколько эффективно используются парковки в столице, учитывая и международный опыт.

Когда загруженность перестает соответствовать спросу – растет количество уникальных припаркованных машин, увеличивается продолжительность парковочной сессии и снижается оборачиваемость мест – тарифы нужно пересматривать.

Цель платных парковок – гарантировать, чтобы водители всегда могли найти свободное место для авто, если приехали в город на машине.

Изменения с 17 декабря

На ряде улиц в ЦАО, ЮАО, СВАО и САО парковка станет дешевле. Средняя загруженность мест на этих участках меньше 50%, поэтому тариф снижают для баланса спроса.

Динамический тариф заработает еще на 236 участках улиц. За время действия проект позволил сбалансировать загруженность парковок в самые популярные часы. А также помог водителям сэкономить время и деньги.

Текущий тариф в 800 руб. уже не гарантирует свободных машиномест, поэтому его необходимо менять для регулирования спроса. Новая стоимость динамического тарифа будет варьироваться от 0 руб. до 950 руб. в час в зависимости от прогнозируемой загрузки мест. При этом сохраняется главное преимущество: при минимальной занятости тариф по-прежнему будет снижаться вплоть до 0 руб.

На участках платных парковок, где занятость превышает 80-90% и возрастает риск загрузки движения, скорректируют тарифы.

В пределах ТТК и на нескольких улицах в границах МКАД проиндексируют действующую тарифную сетку на парковку. Частично скорректируют тарифы повышенной стоимости – изменят цену за парковку днем, при этом стоимость 1 часа ночью (200 руб.) не изменится. Это позволит освободить самые загруженные парковки и сократить лишний автотрафик.

В зону резидентных разрешений добавят 9 участков улиц в ЦАО, СВАО, ЮВАО и ЗАО. Изменения согласовали с местными муниципальными депутатами.

Несмотря на все корректировки, местные жители могут оставлять авто бесплатно при оформлении резидентного разрешения – с 20:00 до 08:00 без оплаты или круглосуточно за 3000 руб. в год.

Александр Шумский, руководитель экспертного центра «Пробок. Нет»:

«Гибкая тарификация на парковку помогает эффективно управлять ограниченным уличным пространством и разгружать перегруженные локации. В точках высокого спроса повышенная стоимость отсекает лишний блуждающий трафик и уменьшает количество заторов.

От этого напрямую выигрывают местные жители: платные места освобождаются в разы быстрее, чем на бесплатных стоянках. При этом интересы резидентов защищены льготными разрешениями, позволяющими парковаться в своем районе без оплаты, не кружа по дворам и переулкам в поисках свободного кармана. Таким образом, поддерживается разумный баланс: улицы остаются доступными для парковки как для приезжих автомобилистов – хоть и за плату – так и для местных, с сохранением льготы».

Подробная информация размещена на Едином транспортном портале.

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