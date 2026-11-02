Владельцам Toyota в России впервые за 4,5 года ответили в соцсетях

Toyota Russia возобновила посты в Telegram и «ВКонтакте» 26 октября

После паузы длиной почти в четыре с половиной года официальные страницы Toyota Russia снова публикуют записи. Первые посты появились 26 октября в Telegram и «ВКонтакте» – с тех пор вышло еще несколько сообщений, а представители марки начали отвечать пользователям в комментариях.

До этого российские аккаунты замолчали в феврале 2022-го. Реакция подписчиков оказалась в основном теплой, хотя часть аудитории восприняла случившееся шире – как сигнал о возвращении японского автопроизводителя на местный рынок.

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Впрочем, сами представители компании такую трактовку не подтверждают. Отвечая на вопросы, они напомнили: формально Toyota из России не уходила, владельцев машин продолжают поддерживать, дилерские центры проводят техобслуживание и сервисные кампании, а ООО «Тойота Мотор» обеспечивает поставки оригинальных запчастей для дилерской сети.

Производственных планов в Санкт-Петербурге у марки сейчас нет – об этом прямо сказано в ответах на комментарии. Бывшая площадка Toyota в Шушарах занята другим: там налажен выпуск премиальных седанов Senat 900.

Кстати, о сроках расширения этой линейки: 23 сентября сообщалось, что выпуск модели Senat под индексом 1000 должен стартовать на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге в начале 2028 года.

О марке, чей автопарк в России превысил миллион машин, «За рулем» рассказывал.

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