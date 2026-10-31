Популярные отечественные кроссоверы получили продвинутую систему полного привода

Tenet раскрыл устройство полного привода Torque-on-Demand для T4L, T7, T8 и T9

Вся линейка кроссоверов Tenet перешла на интеллектуальный полный привод – детали конструкции раскрыла пресс-служба марки. Схема получила название Torque-on-Demand: задняя пара колес вступает в работу только тогда, когда в этом действительно есть нужда.

В обычном ритме машина остается переднеприводной. Как только датчики фиксируют падение сцепления с покрытием, электроника сама подключает заднюю ось и заново распределяет крутящий момент между всеми четырьмя колесами. На срабатывание уходит до 100 миллисекунд.

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«Модели T4L, T7, T8 и T9 предлагаются с системой интеллектуального полного привода, что расширяет их функциональные возможности для большей уверенности и контроля за ситуацией на дороге при любых погодных условиях – от осенних дождей до зимних снегопадов», – уточнили в Tenet.

Муфта и распределение тяги

Ключевой элемент схемы – электромеханическая муфта. Решение компактное и быстрое: механизм создает усилие, сжимающее пакет фрикционных дисков, после чего крутящий момент через карданный вал уходит на заднюю ось.

Насколько сильно сомкнута муфта, настолько велик и объем передаваемой тяги. Кратковременно назад может уходить до 50% момента. Экономичность переднеприводной езды при этом сохраняется, зато на скользких и неоднородных покрытиях появляется дополнительный запас сцепления.

Есть и еще один плюс: подключаемый привод снижает нагрузку на узлы и агрегаты автомобиля, а заодно помогает экономить топливо.

Моторы и ездовые алгоритмы

Под капотом у кроссоверов стоят турбированные агрегаты. Компактный T4L получил 1,5-литровый мотор мощностью 147 л. с. и 210 Нм крутящего момента, среднеразмерный T7 – 1,6-литровый на 150 л. с. и 275 Нм.

На T8 и T9 устанавливаются двухлитровые турбомоторы TGDI: 197 и 245 л. с. соответственно, а максимальный крутящий момент у обоих достигает 375 Нм.

Набор режимов зависит от типа привода. Переднеприводным версиям доступны «Эко», «Стандарт» и «Спорт». Полноприводные T4L, T7 и Т8 добавляют к ним «4×4», «Грязь» и «Снег», а у флагманского T9 есть еще один алгоритм – «Песок».

Переключение настройки – не просто смена таблички на экране. Электроника сверяет данные датчиков скорости вращения колес, угла поворота рулевого колеса и положения педали газа, а также показания блоков управления двигателем и коробкой передач.

«Песок» и «Снег»: разная логика

На сыпучей поверхности, мокрой или сухой, режим «Песок» делает отклик педали газа плавнее – чтобы тяга не нарастала рывком и колеса не уходили в чрезмерную пробуксовку. Коробка передач переключается раньше и ограничивает рост оборотов. Риск увязнуть снижается.

«Снег» действует противоположным образом. Крутящий момент уходит преимущественно на переднюю ось, коробка держит малое количество оборотов, а реакция на газ притупляется. Излишняя пробуксовка уходит, курсовая устойчивость и динамика разгона становятся предсказуемее.

«Грязь», «4×4» и связка с антипробуксовкой

В режиме «Грязь» система стремится распределить момент между осями сбалансированно, а газ настроен острее – тягу нужно подавать быстро. Чувствительность антипробуксовочной системы при этом снижена: умеренное проскальзывание допускается, чтобы колеса находили опору на поверхности и не теряли мощность из-за слишком раннего вмешательства электроники.

Алгоритм «4×4» рассчитан на грунтовые и проселочные дороги. Баланс момента между осями выдерживается тонко, коробка держит средние обороты с оптимальным запасом тяги, а чувствительность системы стабилизации резко падает – неровности проходятся увереннее.

Вообще, полный привод здесь тесно работает в паре с электронной противобуксовочной системой, входящей в комплекс решений по стабилизации. Если начинается пробуксовка, электроника сама корректирует подачу тяги: слегка прикрывает дроссельную заслонку и перенаправляет момент на колеса с лучшим сцеплением. Даже при активном нажатии на газ контроль берет на себя система – проскальзывание ограничено, эффективная тяга сохранена.

Цены и версии с полным приводом

Стоимость полноприводных исполнений такая: Tenet T7 AWD – от 3 010 000 рублей, Tenet T8 AWD – от 3 630 000 рублей, Tenet T9 AWD – от 3 949 000 рублей.

По Tenet T4L AWD цену пока не объявили. О том, что компактный кроссовер получит версию с полным приводом, стало известно 22 октября.

Новое исполнение дополняет две переднеприводные версии T4L и расширяет возможности автомобиля при движении по разным типам дорожного покрытия.

О новой полноприводной версии популярного кроссовера «За рулем» уже рассказывал.

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