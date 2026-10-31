Медный кузов вместо краски: кому понадобилось такое интересное купе?

GFG Style Джорджетто и Фабрицио Джуджаро представила Peralta D с медным кузовом

Штучный автомобиль под названием Peralta D рассекретило ателье GFG Style, которым руководят Джорджетто и Фабрицио Джуджаро. Кузов купе здесь не окрашен и не обтянут пленкой – его целиком выбили вручную из меди. Начинка при этом знакомая: под медью стоят узлы и агрегаты от Maserati GranTurismo.

Peralta D

Заказчиком выступил Карлос Перальта, предприниматель из Мексики. С семьей Джуджаро он дружит давно, и это уже не первый его проект с ателье. Год назад для Перальты построили Peralta S – среднемоторное купе на шасси Maserati MC20, с алюминиевым кузовом; ту машину посвятили сыновьям заказчика.

Peralta D

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Нынешняя работа адресована уже дочерям – отсюда и литера D в имени модели. По сути, перед нами парный заказ, растянутый на два года: сначала подарок наследникам, теперь наследницам. Между прочим, медь в автомобильном кузовостроении – материал крайне редкий: она тяжелая, мягкая и капризная в формовке, зато дает тот самый теплый оттенок, который не получить никакой краской.

О других необычных технических решениях в автомобильной истории «За рулем» уже рассказывал.

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