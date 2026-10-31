Забудьте о турбояме: Mercedes перенес технологию из Формулы-1 на обычные модели

Mercedes-Benz M252 LS оснастили турбиной со встроенным электромотором на 5 кВт

Mercedes-Benz перевел 1,5-литровый четырехцилиндровый двигатель серии M252 в версию LS. Главная обновка – турбокомпрессор со встроенным электромотором на 5 кВт; питание он берет от 48-вольтовой бортовой сети.

Mercedes-Benz M252 LS

Подобная схема раньше встречалась на гиперкаре AMG One и Mercedes-AMG с индексами 43 и 63 – туда технология пришла из Формулы-1. Теперь марка рассчитывает распространить ее на куда более массовые машины.

Mercedes-Benz M252 LS

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Электромотор сидит на валу турбокомпрессора и раскручивает крыльчатку независимо от потока выхлопных газов. Турбояма из-за этого сводится к минимуму, а разгон становится отзывчивее во всем диапазоне оборотов.

Есть и обратный режим: система работает как генератор и забирает из выхлопного тракта до 2 кВт, превращая их в электричество.

Разработчики утверждают, что в ряде режимов движения такой рекуперации хватает для питания самого турбокомпрессора. Дополнительная нагрузка на бортовую сеть тогда не возникает.

Mercedes-Benz M252 LS

Первой новинку получит компактный кроссовер GLB 250. Бензиновый двигатель выдает 231 л.с., а электромотор 48-вольтовой гибридной системы добавляет до 31 л.с.

О перспективах бензиновых моторов «За рулем» уже подробно рассказывал.

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