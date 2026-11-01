Volkswagen представил новый современный кроссовер всего за 1,5 млн рублей

Volkswagen ID.Era 5X: первый кроссовер марки на платформе CMP и архитектуре CEA

Дебют ID.Era 5X прошел в Китае, и эта машина стала первой у Volkswagen, кому досталась архитектура CMP. Платформу проектировали специально под компактные модели для рынка КНР – она не универсальная, а заточенная под местные запросы. Есть и вторая «китайская» составляющая: в основе электроники лежит архитектура CEA, которую VW доводил вместе с Xpeng.

Volkswagen ID.Era 5X

Что до габаритов, то здесь все по меркам компактного сегмента: 4560 мм в длину, 1896 мм в ширину, 1630 мм в высоту при колесной базе 2815 мм. Тяга – от единственного электромотора, чья отдача доходит до 211 л.с. А вот емкость аккумулятора в Volkswagen не назвали, так что и запас хода остается загадкой.

Volkswagen ID.Era 5X

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Любопытная деталь – комплекс полуавтономного управления. Конкретные его параметры не раскрыты, правда сам факт наличия лидара говорит о многом: машина умеет работать в разных сценариях автоматической езды. В салоне – ровный пол, что дает лишнее свободное пространство, плюс по кругу расставлены радары миллиметрового диапазона.

На китайский рынок новинка должна выйти в ноябре. Ценник пока не объявлен; впрочем, логика подсказывает, что речь о категории до 13 000 евро – это примерно 1,4 млн рублей по текущему курсу.

Volkswagen ID.Era 5X

О том, как китайские марки теснят именитых конкурентов, «За рулем» уже подробно рассказывал.

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