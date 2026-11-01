Слив патентов раскрыл внешность новейшего спортивного Lexus

В Сеть попали патентные изображения нового Lexus LFR

Патентные изображения серийного Lexus LFR утекли в Сеть. Судя по ним, суперкар обзавелся веретенообразной решеткой радиатора, а фары заметно перерисовали. Сзади появились новые выхлопные патрубки – по виду почти такие же, как у машин линейки Lexus F. Остальные детали кузова серийная версия позаимствовала у концепта.

Lexus LFR

Официальную премьеру назначили на 5 декабря. Показывать машину японцы станут вместе с Toyota Gazoo Racing: в тот же день дебютируют новые Toyota GR GT и гоночная GR GT3. Кстати, вся тройка построена на одной платформе. Низкий центр тяжести сулит им устойчивость при активном маневрировании, да и с аэродинамикой у новинок все в порядке.

Lexus LFR

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Под капотом разместился 4-литровый двигатель с двойным турбонаддувом и системой смазки с сухим картером. Трудится он в составе гибридной установки и выдает до 641 л.с. Правда, полные характеристики Lexus LFR производитель пока держит в секрете.

Еще одна деталь – первая в истории Toyota полностью алюминиевая рама кузова. За счет такой конструкции жесткость машины выше. Производство суперкаров, скорее всего, стартует в следующем году, тогда же начнутся и продажи.

Lexus LFR

О том, как товарные знаки выдают будущие новинки, «За рулем» уже рассказывал на примере Jeep Recon.

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