Самый мощный Skoda Kodiaq стал еще резвее и экономичнее

Skoda Kodiaq RS с гибридом на 272 силы вышел в Германии с ценой 5,63 млн рублей

В Германии обновленный Skoda Kodiaq RS добрался до дилеров с ценником 62 800 евро (5,63 млн рублей). Ключевое изменение спрятано под кузовом: чешский кроссовер перевели на гибридную установку.

Skoda Kodiaq RS

Основой силовой схемы стал 1,5-литровый турбомотор мощностью 177 л.с., которому помогает электродвигатель на 115 л.с. В сумме они выдают 272 л.с. и 400 Нм крутящего момента – по сути, перед нами самая мощная версия Kodiaq в истории модели. Тяга идет через 6-ступенчатый автомат, разгон до первой сотни занимает 7,5 секунды, а заявленный средний расход топлива – всего 1,8 литра.

Skoda Kodiaq RS

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Небольшой аккумулятор обеспечивает до 109 км пробега исключительно на электричестве. Правда, есть ограничение: гибридный Kodiaq RS предлагается только в 5-местном исполнении.

Снаружи от бензиновой модификации новинку отличает единственная деталь – дополнительный порт для зарядки батареи. Больше в экстерьере и интерьере ничего менять не стали. Зато вместе с новой версией покупателям доступны матричные светодиодные фары, адаптивная подвеска и прогрессивное рулевое управление. От остальных Kodiaq RS исполнение по-прежнему отличают черные акценты в отделке кузова, красные декоративные вставки в салоне и спортивные кресла.

Интерьер Skoda Kodiaq RS

О том, какие перспективы у бензиновых двигателей, «За рулем» уже рассказывал.

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