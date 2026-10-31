Битопливную Ладу Весту CNG обновили… Но цену решили не поднимать!

Самые важные для автомобилистов события — в новом выпуске «Разборки недели».

Битопливная Lada Vesta CNG, работающая на бензине и газе, пережила обновление

При этом цена осталась прежней. Все комплектации получили телематическую систему Lada Connect, которая работает дистанционно через смартфон. С ее помощью можно проверить запас топлива, узнать, где находится автомобиль, а также посмотреть температуру двигателя и заряд аккумулятора. Версии «Драйв» и «Техно» дооснастили климат-контролем, но также без наценок. Суммарный запас хода – 1000 км. Минимальная цена – 1 881 000 рублей.

Subaru выгоняют из Европы

В Европу перестанут поставлять Subaru со знаменитыми оппозитными моторами. К началу 2028 года в Старый Свет будут экспортировать только «электрички», а бензиновые машины и гибриды уйдут в прошлое. Это связано с суровыми требованиями Евросоюза по выбросам, которые делают поставки просто нерентабельными. Сначала рынок покинет Outback, следом уйдут Impreza, Crosstrek и Forester: все три сейчас оснащаются гибридной «четверкой».

Но на Европе свет клином не сошелся. Прославленный ДВС продолжит существование на других континентах.

Полезный сервис выбора автокомпонентов от АВИТО

Платформа АВИТО взяла не себя труд проверки продавцов: при положительных результатах товар получает специальный бейдж «Гарантия производителя». Автовладельцу необходима единственная и неповторимая деталь, подходящая исключительно для его авто в соответствии с заводской документацией, годом и местом выпуска. Все это обеспечивает АВИТО. Онлайн-платформа заключает договор о сотрудничестве с производителями автокомпонентов, в рамках которого официальные представители крупных поставщиков на платформе будут верифицированы и получат специальные информационные бейджи на товары. Для пользователя АВИТО покупка у такого продавца защищена гарантией производителя — она покрывает возможные дефекты материалов и изготовления.

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Американцы готовят электромобили для путешествий по Луне

Электромобиль призван сыграть важную роль в освоении Луны. По планам NASA, в 2028 году на спутнике Земли начнут создавать постоянную базу для поддержки астронавтов-«лунатиков». Великие лунные открытия будут свершаться на электрокарах. Первые электролуноходы доставят на южный полюс Луны еще до начала строительства базы в рамках программы Артемида-4. Это будут открытые роверы. Для поездки на них астронавтам необходимы скафандры. Позже луноходы станут герметичными обитаемыми домами на колесах. Согласно проекту Артемида-5, который стартует в том же 2028 году, в таких передвижных модулях астронавты смогут жить по несколько дней и выходить на лунную поверхность для исследований.

Готовим автомобиль к зиме вместе с MZD

Эксперт MZD продолжает знакомить зрителей «Разборки недели» с планом проверки автомобиля к зимнему сезону.

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