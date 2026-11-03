В России появился добротный беспроблемный кроссовер дешевле 2 млн рублей

Кроссоверы Chevrolet Trax II предлагаются в России с ценами от 1,94 млн рублей

Еще один компактный кроссовер добрался до России по альтернативным схемам поставок. Речь про Chevrolet Trax второго поколения – практичную машину, которую в разных городах страны можно как заказать, так и забрать из наличия. По сути, это прямой конкурент Tenet T4L, Haval Jolion и прочим моделям того же класса.

Chevrolet Trax

Самая низкая планка – 1 940 000 рублей при заказе. Такую сумму просит компания из Тюмени. Для сравнения: Tenet T4L по прайсу идет от 2 344 000 рублей, а Haval Jolion даже в базовой версии с механикой обойдется минимум в 2 099 000 рублей.

В Благовещенске новый Trax второго поколения предлагают за 2 000 000 рублей, во Владивостоке – за 2 134 000. Хотя география тут значения не имеет: разброс в цене объясняется условиями ввоза, а не расстоянием.

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Отдельная история – Москва. Крупный столичный автосалон готов продать кроссовер только с коммерческим утильсбором, причем за заказные машины просит 3 200 000-3 280 000 рублей. Автомобиль из наличия там оценили в 4 280 000 – разница, мягко говоря, впечатляет.

В объявлениях на одном из классифайдов в Москве уже висят русифицированные Chevrolet Trax, правда, комплектации разные. Самая дорогая – топовая 2RS: кожаная отделка интерьера с красными акцентами, кожаный мульти-руль с перфорацией и глянцевым декором на ободе, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, 19-дюймовые легкосплавные диски.

Интерьер Chevrolet Trax

Комфорт тоже на уровне: полностью светодиодная оптика, датчик света, климат-контроль, подогрев и вентиляция передних сидений, обогрев руля, беспроводная зарядка для смартфона. Плюс мультимедиа с 11-дюймовым сенсорным дисплеем и 8-дюймовая цифровая приборка.

За безопасность отвечает комплекс Chevy Safety Assist – экстренное автоторможение, удержание в полосе, управление дальним светом. Кстати, в максимальной версии есть и датчики давления в шинах, и полноразмерное запасное колесо.

Силовой агрегат от комплектации не зависит – он всегда один. Под капотом 1,2-литровая бензиновая турботройка на 137 сил, которая работает в паре с шестиступенчатым классическим автоматом и передним приводом.

Примечательный факт: в прошлом году Trax попал в тройку самых беспроблемных компактных кроссоверов по версии консалтинговой компании J.D. Power. За надежность модель получила 84 балла из 100, обойдя Nissan Kicks, Kia Seltos и Honda HR-V.

О другом доступном кроссовере, который также может появиться в России, «За рулем» уже рассказывал.

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