Honda выпустит новый Accord с радикально измененной внешностью

Новый Honda Accord покажут во второй половине 2027 года

Семейство Honda Accord готовится к крупной перезагрузке. Публичная премьера новинки запланирована на вторую половину 2027 года.

Облик седана, как утверждают инсайдеры, сделают заметно спортивнее и футуристичнее. Насчет дизайнерских решений у источников две версии: Honda может взять часть идей у нереализованных концептов 0 Series либо ориентироваться на прототип, показанный в конце прошлой весны.

Концепты Honda

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В салоне обещают дисплеи покрупнее, больше медиафункций и отделку получше. Ключевое пополнение в гамме – модификация, которую по сути можно назвать чем-то средним между универсалом и кроссовером.

Технически Accord останется на нынешней платформе. Гибридные установки с 1,5– и 2,0-литровыми двигателями доработают ради экономии топлива.

Вседорожный универсал должен появиться в линейке в 2029 году. Летом инсайдеры говорили, что он станет своего рода возрождением Accord Crosstour – такую модель выпускали в первой половине 2010-х, причем особым спросом она не пользовалась.

О том, как сегодня меняются современные седаны, «За рулем» рассказал на примере новой BMW 3-й серии.

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