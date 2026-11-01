Toyota превратила семейный кроссовер в стильный спорткар: подробности о проекте
К выставке SEMA, которая проходит в Лас-Вегасе, Toyota привезла нестандартную версию фастбек- кроссовера Crown Signia. Концепт получил имя Crown Signia GT-S Concept. Кузов переработан, подвеска стала спортивной, тормоза – новыми. А вот силовая установка осталась стандартной.
Сама SEMA – ежегодная международная выставка автомобильной индустрии, посвященная тюнингу, доработкам, аксессуарам и компонентам для машин. Проект готовило подразделение Toyota Motorsports Garage. Задумка разработчиков простая: сохранить практичность семейного кроссовера, но добавить ему возможностей спортивной машины для поездок по извилистым дорогам.
Главное изменение – регулируемая подвеска MCS Coilovers. С ней дорожный просвет уменьшился на 5 дюймов, то есть примерно на 12,7 см. Управляемость, как рассчитывали в Toyota, от этого только выиграла.
Обвес тоже новый: расширенные передние и задние колесные арки, увеличенный передний сплиттер, переделанная задняя часть с диффузором. Решетка радиатора выполнена в черном цвете, вокруг фар появились красные декоративные элементы. На передних крыльях установили дополнительные прорези, напоминающие решения со спортивных автомобилей.
Кузов концепта окрашен в темно-серый металлик, поверх – дополнительные слои лака, благодаря которым поверхность получила более выраженный глянцевый эффект. Тормозную систему позаимствовали у Lexus RX 500h F Sport, она установлена за 21-дюймовыми колесными дисками HRE.
Салон и техника: что осталось прежним
Внутри изменения тоже есть. Автомобиль получил новые сиденья с черной кожаной обивкой и обозначением GT-S. Аналогичная эмблема красного цвета появилась на электронном селекторе трансмиссии.
Техническая часть Crown Signia при этом осталась без изменений. Серийная версия модели на американском рынке оснащается гибридной установкой на базе 2,5-литрового четырехцилиндрового двигателя, ее совокупная мощность составляет 238 л. с. В паре с силовой установкой работает вариатор с электронным управлением.
Так что спортивные доработки у Crown Signia GT-S Concept касаются преимущественно внешности и шасси. О планах по запуску подобной версии в серийное производство Toyota пока не сообщила.
О другом спортивном кроссовере — самом мощном Skoda Kodiaq — «За рулем» уже рассказывал.
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