Ванночка для ног прямо в салоне: автомобили Changan получат необычную опцию

Deepal подал патентную заявку на встроенную ванночку для ног под сиденьем

Китайская марка Deepal, которая входит в Changan, хочет добавить в автомобиль совсем не типичную вещь – встроенную ванночку для ног.

Встроенная ванночка для ног под сиденьем

Устроена система так: есть сама емкость и выдвижной механизм. Когда она не нужна, ванночка прячется под креслом переднего пассажира, а при необходимости ее можно развернуть в любой момент. Внутри стоят элементы, не дающие жидкости сильно колебаться. Плюс предусмотрены быстроразъемный фитинг для заливки воды и отдельный блок дезинфекции.

Встроенная ванночка для ног под сиденьем

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Насколько велик реальный спрос на подобное решение, сказать сложно. Хотя в Китае ванночки для ног в целом популярны. Получат ли серийные автомобили Deepal такую опцию, пока неизвестно.

Большая часть моделей бренда – массовый сегмент. Встроенная ванночка увеличит стоимость машины, поэтому логичнее было бы увидеть ее во флагманских моделях, отмечается в публикации.

Сейчас флагманом Deepal выступает шестиместный кроссовер S09 с увеличенным запасом хода. Его габариты – 5205х1996х1800 мм, колесная база – 3105 мм. Мощность полноприводной версии достигает 485 л.с.

О других необычных решениях для водителя и пассажиров «За рулем» рассказывал на примере Volvo.

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