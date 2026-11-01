В России начали продавать надежную семейную Kia дешевле китайских аналогов

Семиместный Kia Carens предлагается под заказ в России с ценой от 2,6 млн рублей

Тем, кто ищет компактный, но вместительный автомобиль для семьи, стоит присмотреться к семиместному кроссвэну Kia Carens. В классифайдах такая машина пока предлагается только под заказ – ценник стартует с 2,6 млн рублей.

Официально представленные в России семиместные кроссоверы обойдутся заметно дороже. К примеру, Geely Okavango оценивается от 3 864 990 рублей, трехрядный Jetour X90 Plus 2024 года выпуска – от 3 969 900 рублей. За Tenet T8 и T9 дилеры просят от 3 630 000 и 3 949 000 рублей соответственно.

Kia Carens

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А вот новый Kia Carens из ОАЭ за 2 600 000 рублей предлагают привезти во Владивостоке. Речь о машине 2025 года выпуска. В оснащении – комбинированная отделка сидений, кожаный мультифункциональный руль, цифровая приборная панель, мультимедийная система с сенсорным дисплеем, камера заднего вида, задние датчики парковки, однозонный климат-контроль, бесключевой доступ, функция запуска двигателя с кнопки и ряд других опций.

Есть и другой вариант: Carens 2026 года выпуска готовы привезти под заказ в Санкт-Петербург за 2 890 000 рублей. В объявлении уточняется, что в эту сумму уже включены расходы на доставку, таможенное оформление, ЭПТС и «остальные необходимые платежи».

Kia Carens

Комплектация у такого автомобиля скромнее – видно по тканевой отделке сидений, другому рулю (тоже с мультифункцией) и более простой мультимедийной системе. Зато здесь есть люк, цифровая «приборка», солнцезащитные шторки на задних боковых стеклах, отдельное управление скоростью вентилятора для пассажиров второго ряда, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя и легкосплавные диски.

Силовой агрегат у обоих предложений одинаковый. Под капотом – 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 115 л. с. (144 Нм), который работает в паре с бесступенчатым вариатором. Привод только передний.

Интерьер Kia Carens

О том, насколько ограничен выбор новых кроссоверов в России, «За рулем» уже рассказывал.

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