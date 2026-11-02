Эти машины подешевели в России во второй половине октября

«Автостат»: в октябре в РФ подешевели автомобили Lada и VGV

Во второй половине октября 2026 года на российском авторынке ценники вниз переписали Lada и VGV. К такому выводу пришли эксперты «Автостата» после мониторинга сайтов официальных дистрибьюторов.

Сильнее всего в абсолютных цифрах упал в цене кроссовер VGV U70 Plus: на 71,7–75,3 тыс. рублей, что соответствует снижению примерно на 3%. В первой половине месяца эта модель уже дешевела в комплектации «Люкс» – на 5,7 тыс. рублей (0,2%). Теперь VGV U70 Plus стоит 2 287 636 – 2 387 387 рублей.

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У Lada бортовая Granta в исполнениях «Базовая» и «Кунг» стала доступнее на 51 тыс. рублей (минус 3,3–3,4%). Ее стоимость составляет 1 450 100 и 1 483 100 рублей соответственно. Приведенные цены являются рекомендованными розничными и не учитывают акции, специальные предложения и дополнительные опции.

О другом кроссовере, который добрался до России с приятным ценником, «За рулем» рассказал.

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