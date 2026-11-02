Резкий обвал прибыли: почему Audi быстро сдала позиции

Прибыль Audi упала в семь раз из-за неудач в Китае

За июль-сентябрь 2026 года Audi Group заработала всего €95 млн. Годом ранее за тот же квартал прибыль составляла €718 млн, то есть теперь она меньше более чем в семь раз. Выручка тоже просела – до €12,8 млрд, что на 19,5% ниже прошлогоднего уровня.

По сути, Audi не одинока в этой истории. Volkswagen Group, Porsche и Mercedes-Benz сообщают о падении доходов примерно в то же время. Немецкий премиальный сегмент в целом переживает не лучшие месяцы.

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Клиентам за квартал передали почти 320 тыс. автомобилей – на 87 тыс. единиц меньше, чем год назад. Причем продажи упали сильнее, чем выручка. Такая динамика намекает на две вещи: в структуре спроса растет доля более дешевых моделей, а на стимулирование покупателей приходится тратить больше.

В самом отчете Audi Group ситуацию описывают без прикрас: «Отгрузка автомобилей, выручка и оперативный результат в первые три квартала ощутимо сократились. Финансовые показатели, особенно в третьем квартале, показывают, что Audi Group должна и далее наращивать усилия [по модернизации бизнеса] и определять себе четкие приоритеты».

Причины отрицательной динамики в компании называют те же, что и другие немецкие автопроизводители. Во-первых, резко упали продажи в Китае – исторически крупнейшем рынке сбыта для бренда. Во-вторых, в Европе усилилось давление китайских производителей.

Есть и еще один слой проблемы. Бренд как раз проходит масштабную перестройку модельного ряда: переход на платформу PPE и обновление линейки требуют вложений. Отбивать их при падающих продажах, прямо скажем, непросто.

Похожий обвал переживает и Volkswagen — о резком падении его прибыли «За рулем» уже рассказывал.

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