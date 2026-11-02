Спрос на каско вырос на 10%: какие машины страхуют чаще всего

«СберСтрахование»: за 9 месяцев 2026 года оформлено 54 тыс. полисов каско

За 9 месяцев 2026 года клиенты «СберСтрахования» купили 54 тыс. полисов каско. Относительно того же периода прошлого года спрос вырос на 10%; такие данные накануне страховой конференции «Сбера» привели «СберАвто» и «СберСтрахование».

Спрос и лидеры рынка

Лидером по числу договоров для легковых автомобилей осталась Lada – 14% всех полисов. В топ-5 попали Haval с 8%, Geely с 7%, а Chery и Changan набрали по 6%.

Состав первой пятерки не поменялся, зато внутри рейтинга случилась перестановка. Geely поднялась на третье место, Chery сместилась на четвертое; годом ранее эти марки шли в обратном порядке.

На китайские бренды пришлось 42% портфеля каско. В компании этот сегмент выделяют отдельно.

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Китайские бренды и география

Внутри китайского сегмента первое место у Haval – 20% договоров. Далее идут Geely (18%), Changan и Chery (по 14%).

Пятую строчку среди китайских марок занял Tank с 6%. Он потеснил Exeed, который годом ранее замыкал топ-5 китайских брендов по числу полисов каско в портфеле «СберСтрахования».

Москва стала лидером по количеству договоров: на столицу пришлось 24% всех полисов за 9 месяцев 2026 года. Санкт-Петербург и Московская область заняли следующие позиции – по 11% каждый.

Выплаты по каско за этот период составили почти 3 млрд рублей. Средняя выплата – 219 тыс. рублей, что в 3,7 раза больше средней стоимости полиса.

О том, как за последние годы изменился подход россиян к выбору подержанной машины, «За рулем» уже подробно рассказывал.

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