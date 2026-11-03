Клиренс выше, колея шире: чем удивил новый Toyota Hilux GR Sport?

Эндрю Кирби: Toyota Hilux в версии GR Sport выйдет на рынок в 2027 году

Южноафриканское подразделение Toyota дало понять, что заряженный HiLux GR Sport все-таки появится. Глава местного офиса Эндрю Кирби обмолвился: «когда-то в следующем году» компания покажет «интересный продукт». Дальше уточнять он не стал – «это все, что я могу сказать».

Девятое поколение пикапа вышло на рынок в декабре 2025 года, однако топового исполнения GR Sport (его еще обозначают как GR-S) в линейке не оказалось. ЮАР, как и Австралия, – рынок с правым рулем, так что вопросы к южноафриканскому боссу журналисты задавали не случайно.

Toyota HiLux GR Sport

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Появись такая машина в Австралии, она встала бы над нынешними дизельными флагманами – HiLux Rogue и Rugged X. Оба сейчас оцениваются в 71 990 австралийских долларов без учета платежей за регистрацию.

Сборка – отдельная интрига. ЮАР обеспечивает себя пикапами с предприятия Prospecton в Дурбане. Прежний GR Sport, между прочим, сходил с тайской линии – как и вся остальная линейка, которую сейчас поставляют в Австралию.

Пока никто не подтвердил, что именно южноафриканская площадка станет источником для новой версии. Соответственно, непонятно и другое: сможет ли Австралия получать GR Sport южноафриканской сборки, если в Таиланде его выпускать не станут.

Toyota HiLux GR Sport

Любопытная параллель: главный конкурент, Ford, везет гибридные Ranger из ЮАР, а остальные модификации модели – из Таиланда. По сути, схема с двумя производственными площадками внутри одной линейки уже работает.

Австралийское представительство Toyota появления HiLux GR Sport в местных салонах не подтверждало. Зато в конце 2025 года GR (Gazoo Racing) объявили одной из марок – в том же перечне оказались Lexus, ультралюксовый Century и Daihatsu, который раньше продавался в Австралии. Возвращать Daihatsu в страну компания, правда, не собирается.

Чем отличался предыдущий GR Sport

Первый HiLux GR Sport показали в 2018-м, а до Австралии он добрался в 2023 году. За основу инженеры взяли образ гоночных внедорожников, побеждавших на «Дакаре», – отсюда и ценник 73 990 австралийских долларов без дорожных сборов.

Под капотом стояла форсированная версия 2,8-литрового четырехцилиндрового турбодизеля – тот же агрегат остается основным и для новой генерации. Плюс собственный обвес, расширители арок, шины для бездорожья и перенастроенная подвеска: амортизаторы KYB, другие пружины, дорожный просвет больше на 15 мм, колея шире и спереди, и сзади.

Цифры впечатляют: относительно HiLux SR5 передняя колея прежнего GR Sport была шире на 135 мм, задняя – на 155 мм. Ровно такие же прибавки получил обновленный Rogue, вышедший в Австралии в 2022-м, – хотя у Rogue нового поколения никакого расширения колей уже нет.

Тишина в подвеске и цифры продаж

Раскрывать, получит ли «интересный продукт» широкие колеи и серьезно переработанную подвеску, Кирби не стал. Интрига сохраняется – как минимум до официальной премьеры.

Еще до запуска нового поколения в Австралии в декабре 2025 года о GR Sport расспрашивали Ника Хогиоса, главного дизайнера Toyota Australia, чья команда рисовала экстерьер всей линейки. «Это, полагаю, дело будущего, – ответил он журналистам, включая CarExpert. – Но да, мы до этого доберемся – сейчас здесь и без того хватает новостей».

Статус модели в стране объясняет ажиотаж вокруг версий. HiLux – самая популярная Toyota на австралийском рынке и второй автомобиль по объему продаж после Ranger: 36 616 реализованных машин, то есть 23,9 процента, почти четверть всех новых Toyota, проданных там.

О том, как Toyota превращает гражданские модели в спортивные, «За рулем» уже рассказывал.

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