Jetour выводит на российский рынок гибрид с запасом хода 1400 км

Продажи новинки Jetour T1 стартуют по цене 4 699 900 рублей

Компания Jetour объявила о начале российских продаж своего первого подключаемого гибрида (PHEV) – кроссовера T1.

Модель, вышедшая на рынок в сентябре 2025 года, теперь доступна с гибридной силовой установкой в комплектации Премиум по цене от 4 499 900 рублей с учетом «лояльного трейд-ина».

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Jetour T1

По словам производителя, решение о выпуске гибридной версии продиктовано растущим спросом на автомобили с альтернативными источниками энергии. Силовая установка с последовательно-параллельным соединением обеспечивает запас хода до 1400 км, а быстрая зарядка занимает всего 30 минут.

Внешне гибридный T1 почти не отличается от бензиновой версии: те же плавные линии, спортивный бампер и фирменные фары в виде четырехлистного клевера.

Узнать новинку можно по горизонтальной светодиодной полосе на решетке радиатора вместо логотипа. Автомобиль предложен в четырех цветах кузова и двух вариантах отделки салона. В интерьере заметными отличиями стали кристаллический селектор передач и панорамная крыша.

Jetour T1

Салон сохранил высокий уровень комфорта: сиденья из искусственной кожи, цифровая приборная панель 10,25 дюйма, мультимедиа с экраном 15,6 дюйма и поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, аудиосистема Sony с девятью динамиками, беспроводная зарядка на 50 Вт и 45 зон хранения.

Гибрид получил две новые функции – режим отдыха с автоматическим откидыванием сиденья водителя и парковочный климат-контроль, поддерживающий температуру в салоне до 24 часов при выключенном двигателе.

Под капотом установлен турбированный 1,5-литровый двигатель мощностью 143 л.с. в паре с бесступенчатой гибридной трансмиссией и электромотором. Доступны четыре режима движения: стандарт, эко, спорт и снег. Суммарная мощность силовой установки – 347 л.с. Налоговая мощность – 238 л.с.

Jetour T1

Дорожный просвет достигает 200 мм, а глубина преодолеваемого брода – 600 мм. Для батареи и электромотора гарантия увеличена с 3 до 5 лет, плюс действует трехлетняя дополнительная техподдержка после окончания основной гарантии.

О том, у каких гибридов и электромобилей сейчас лучшие силовые установки, «За рулем» уже рассказывал.

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