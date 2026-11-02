Смертельный риск на колесах: почему 5 мм протектора важнее закона

Автоэксперт Марков раскрыл скрытые признаки износа зимней резины

Подготовка машины к зиме – это не просто смена шин, а вопрос выживания на дороге. Технический эксперт холдинга «Кордиант» Олег Марков в беседе с ТАСС объяснил, как визуально целая резина может подвести в критический момент.

Главный критерий при выборе покрышек – не личные предпочтения, а состояние дорог, напомнили эксперты издания Pravda.Ru. Шипованная резина необходима для регионов с суровыми зимами и обледенением, тогда как фрикционная «липучка» оптимальна для мегаполисов и юга, где асфальт чаще чист. Также важен рисунок протектора: направленный лучше отводит слякоть, а асимметричный тише и комфортнее для города.

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Многие водители ориентируются на закон, допускающий эксплуатацию зимних шин с глубиной протектора до 4 мм. Однако Марков рекомендует менять комплект уже при достижении 5 мм. Разница в один миллиметр кажется незначительной, но именно она критически влияет на способность колеса «выгребать» из талого снега и удерживать машину на курсе.

Понять, что резина пришла в негодность, можно и по поведению автомобиля: если системы ABS и ESP стали срабатывать чаще на привычных участках дороги, шины потеряли сцепные свойства.

Даже если протектор выглядит как новый, а шипы на месте, возраст резины играет ключевую роль. Со временем каучук «дубеет», теряет эластичность и покрывается микротрещинами. Оптимальный срок службы зимнего комплекта – до пяти лет.

Специалисты категорически не рекомендуют использовать покрышки старше 10 лет, так как они перестают эффективно цепляться за холодное дорожное покрытие.

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