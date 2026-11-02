Российские внедорожники получили новые отечественные шины

Автомобили Соболь NN 4х4 будут комплектовать новыми шинами Kama Flame M/T

Российский шинный комплекс Kama Tyres начал производство известных шин Kama Flame M/T в новом типоразмере – 225/75 R16.

Шины предназначены для первичной комплектации автомобилей Соболь NN 4х4 – в такой «обувке» внедорожники будут сходить с конвейера Нижегородского автомобильного завода.

«Kama Flame M/T разработана с учетом движения по различным типам покрытий, включая бездорожье, поэтому модель органично дополняет комплектацию полноприводного Соболь NN 4х4», – отметил исполнительный директор Торгового дома «Кама» Тимур Шарипов.

Он подчеркнул, что для Kama Tyres освоение этих шин – еще один шаг в развитии сотрудничества с отечественными автопроизводителями.

Напомним, линейка Kama Flame M/T – радиальные бескамерные шины повышенной проходимости. Шина имеет дополнительную маркировку M+S – их можно использовать на снежных покрытиях. В компании говорят, что геометрия блоков протектора рассчитана на эксплуатацию на различных типах покрытия и способствует устойчивости автомобиля при движении.

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Если говорит конкретно про шины для полноприводного Соболя, то в размере 225/75R16 шина имеет индекс несущей способности 108 – это нагрузка до 1000 кг на одну шину. Индекс скорости – Q, то есть до 160 км/ч. Ширина профиля составляет 213 мм, наружный диаметр – 744 ± 7 мм.

Ранее «За рулем» рассказал про внедорожный автодом на базе минивэна Соболь NN 4х4.