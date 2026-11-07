Полный бак и 100%-ная зарядка: почему старые привычки вредят гибриду

Сергей Мишин объяснил, как правильно заправлять и заряжать PHEV-автомобили

Владельцы подключаемых гибридов (PHEV) часто переносят на них привычки от обычных машин, что приводит к ошибкам.

Эксперт Сергей Мишин предупредил: гибрид – это не просто сумма электромобиля и бензинового авто, а сложная система, где компоненты могут ограничивать друг друга.

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Главный миф – всегда держать бак полным. Если вы ежедневно ездите в электрическом режиме, вы возите лишние 40-50 кг.

Более того, за пару месяцев бензин в баке теряет легкие фракции. При запуске ДВС это вызовет детонацию и разрушение двигателя. Ремонт не будет гарантийным, так как проба покажет несоответствие топлива. Эксперт советует держать в баке не более 10 литров резерва, но с запасом по октану: вместо 92-го лить 95-й, вместо 95-го – 98-й. Перед холодами резерв обязательно обновляйте.

Вторая проблема – зимняя эксплуатация. На гибридах ДВС часто работает вполсилы и не успевает полностью прогреться. Конденсат в масле не испаряется, ухудшая смазку. Решение – раз в одну-две недели выезжать на трассу и полчаса-час держать скорость 90-100 км/ч в режиме «приоритет ДВС». Масло и фильтр меняйте ежегодно, даже при пробеге 3-4 тысячи км.

Наконец, 100-процентная зарядка может помешать. У большинства PHEV принудительный запуск ДВС блокируется электроникой при заряде выше 80% (у внедорожников Leopard 5, 7 и 8 – выше 70%). Это мешает прогреть двигатель перед поездкой в мороз или после замены масла.

Владельцу предлагается два пути: либо ограничить зарядку до 80% через меню, потеряв 20-35 км электрохода, либо проехать первые 20-35 км без фанатизма, снизить нагрузку и запустить ДВС принудительно. Инженерное меню для сервисного запуска двигателя эксперт трогать не советует – есть риск превратить гибрид в «недвижимость».

Насколько гибрид отличается от привычной машины, «За рулем» разбирался на примере Jetour с запасом хода 1400 км.

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