Что за диски на этой Ниве? Это не «штампы»!
Расположенная в Тольятти компания «Слик» ( Slik) начала выпуск новой модели кованных дисков для внедорожников семейства Niva.
На первых распространенных фото диски стоят на Niva Legend, но разумеется, подойдут и для Niva Travel.
Забавная особенность модели – диски выглядят как стандартные штампованные, на которых недорогие комплектации Нивы сходят с конвейера и которые отчасти ассоциируются с лоукост-сегментом в целом. Но «Слик» десятилетиями специализируется именно на кованых дисках, и новая модель не исключение.
Эти кованые диски из традиционного для компании алюминиевого сплава группы АВ лишь повторяют «штампы» своим дизайном. К слову, «Слик» выпускает копии многих штатных моделей дисков для самых разных автомобилей (и необязательно современных), а также многочисленные стилизации. Так, у них есть модель для Волги ГАЗ-3102, идеально повторяющая ее пластиковые колпаки. А «как бы штампованные» диски доступны, например, еще и для Toyota Land Cruiser Prado.
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