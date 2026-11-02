Chery выйдет на рынок Японии с необычными моделями

Chery, EMT и партнеры готовят электрические кей-кары Emta для Японии

На японском рынке кей-каров готовится пополнение. За выход туда взялась Chery вместе с сингапурской Electric Mobility Technologies (EMT) и еще несколькими фирмами – машины пойдут под новой маркой Emta. Конкуренция предстоит на два фронта: против местных аналогов и против уже дебютировавшего BYD Racco.

Распределение ролей в совместном предприятии прописано четко. Chery принадлежит 27,27% акций, и именно от нее ждут платформы, силовые установки и электронику.

Столько же – 27,27% – у фирмы Jiangsu Yueda Automobile Group. На ее мощностях и планируют освоить выпуск. В Китае эта компания известна в первую очередь контрактной сборкой корейских Kia и футуристичных моделей стартапа HiPhi.

Батареи поставит Gotion, у которой 18,18% акций. Еще 18,18% – у японского дилерского холдинга Autobacs Seven, ему доверили продажи будущих моделей. Проектирование интерьеров легло на плечи Anest с ее 9%.

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Любопытный момент – кадры. Генеральным директором EMT стал Хэ Сяоцин, ранее возглавлявший СП Changan- Ford. А директором по маркетингу – Сусуму Утикоси, бывший гендиректор Nissan в Китае.

Внешность как минимум двух новинок уже запатентована, изображения публикует CarNewsChina. Базовой станет классический по внешнему виду «квадрат».

Спереди – прямоугольная оптика, решетка радиатора и массивный бампер с воздуховодами.

Сбоку машина выдает себя квадратной формой, широкими передними стойками кузова с остеклением и сдвижными задними дверями. Кстати, с этого ракурса первая модель Emta напоминает Toyota Tank / Roomy (он же Daihatsu Thor / Subaru Justy).

Сзади почти такие же прямоугольные фонари, как спереди. Крышка багажника гигантская, со встроенным спойлером, зато бампер совсем небольшой. Габариты, оснащение и внутреннее пространство пока не раскрыты.

Кросс-версия и рамки класса

Второй новинкой должна стать «кросс-версия» того же кей-кара. Назвать конкретные технические отличия сложно: даже визуально «кроссовер», кажется, не получил более высокий клиренс. Правда, источник уверяет, что модель оснащается вездеходными АТ-шинами.

От базовой машины ее отличают новые бамперы спереди и сзади, другая решетка радиатора, пластиковые накладки на пороги и крылья, декоративный элемент на задней стойке кузова и черная крыша.

Подробной информации о характеристиках нет. Зато требования к классу известны: длина не больше 3,4 м, ширина – 1,48 м, высота – 2 м. Отдача силового агрегата ограничена 64 л.с., а объем ДВС обязан оставаться не выше 660 кубических сантиметров.

С уверенностью можно говорить лишь о том, что первенцы Emta получат электрические силовые установки мощностью до 64 л.с. Емкость батарей, скорее всего, не превысит 30 кВт·ч, запас хода составит порядка 300 км на одной зарядке.

Почему именно Япония

Кей-кары – самый популярный класс транспорта в стране, на него приходится до трети продаж новых автомобилей. Ради этого рынка проект, собственно, и затевался.

Chery отнюдь не первый китайский автопроизводитель, кто осмелился создать модель специально для Японии. Не так давно в Стране Восходящего солнца представили электрический BYD Racco, полностью удовлетворяющий требованиям класса кей-каров.

Побороться новичкам придется и с ним, и с местными аналогами – при том что собственные технические детали Emta пока держит в секрете.

О том, как китайские бренды осваивают новые для себя сегменты, «За рулем» уже рассказывал на примере гибрида Jetour.

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