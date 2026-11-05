Четыре года тишины закончились: Toyota снова отвечает россиянам в соцсетях

В России ожили официальные соцсети Toyota спустя 4 года

Официальные аккаунты Toyota Russia опять начали вести активность – впервые примерно за четыре с половиной года. Свежие посты появились 26 октября в Telegram и во «ВКонтакте». С того момента представители марки успели выпустить несколько публикаций, а заодно принялись отвечать на вопросы подписчиков.

Прежняя тишина на российских страницах компании наступила в феврале 2022-го. Нынешние сообщения публика восприняла в основном доброжелательно, хотя кое-кто разглядел в них прямое подтверждение того, что японский автопроизводитель возвращается на наш рынок.

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В комментариях же сами представители Toyota объяснили ситуацию иначе. Официально из России марка не уходила, уверяют они, и по-прежнему заботится о тех, кто ездит на ее машинах: дилерские центры проводят техобслуживание и сервисные кампании, а ООО «Тойота Мотор» отвечает за поставки оригинальных запчастей для дилерской сети.

А о том, почему Toyota теряет китайский рынок, «За рулем» подробно рассказывал.

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